Petróleo aprofunda queda após dados de estoques do DOE nos EUA

Os contratos futuros do petróleo tem nova rodada de aprofundamento das perdas nesta quarta-feira, 5, após dados de estoques nos Estados Unidos. O volume de petróleo bruto estocado nos EUA teve aumento de 8,66 milhões de barris na semana passada, de acordo com dados do Departamento de Energia.

A commodity já vinha pressionada mais cedo pela pesquisa do American Petroleum Institute (API) citada por fontes da Reuters.

Às 12h39 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março caía 1,68% na Nymex, a US$ 71,50, enquanto o do Brent para abril recuava 1,60% na ICE, a US$ 74,97, na mínima intradiária.