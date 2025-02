'Não somos seus bens': Palestinos reagem a Trump e se negam a deixar Gaza

Os habitantes de Gaza criticaram o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da Faixa de Gaza e reassentar os palestinos em outros lugares, prometendo nunca deixar as ruínas de suas casas no enclave costeiro que Trump quer transformar em uma "Riviera do Oriente Médio".

"Trump pode ir para o inferno, com suas ideias, com seu dinheiro e com suas crenças. Nós não vamos a lugar algum. Não somos alguns de seus bens", disse Samir Abu Basel na Cidade de Gaza por meio de um aplicativo de mensagem.

"Se ele quiser resolver esse conflito, deve pegar os israelenses e colocá-los em um dos Estados (nos EUA). Eles são os estranhos, não os palestinos. Nós somos os donos da terra", afirmou o pai de cinco filhos, que foi desalojado de sua casa perto de Jabalia, no extremo norte de Gaza.

Trump disse que imaginava construir um resort onde as comunidades internacionais pudessem viver depois que mais de 15 meses de bombardeios israelenses devastaram o pequeno enclave costeiro e mataram mais de 47.000 pessoas, segundo os cálculos palestinos.

Os moradores de Gaza disseram que, depois que a guerra e as bombas não conseguiram expulsá-los de Gaza, Trump não conseguiria fazer o mesmo.

"Ele falou com muita arrogância... ele pode nos testar, e logo descobrirá que suas fantasias não funcionam conosco", declarou Abu Basel.

Enquanto os combates se intensificavam na guerra de Gaza, os palestinos temiam sofrer outra "Nakba", ou catástrofe, quando centenas de milhares de pessoas foram despojadas de suas casas na guerra que levou à criação do Estado de Israel em 1948.

Agora eles temem outra rodada de deslocamento.

"Não deixaremos nossas áreas, não permitiremos uma segunda Nakba. Criamos nossos filhos ensinando-lhes que não podem deixar suas casas e que não podem permitir uma segunda Nakba", disse Um Tamer Jamal, de 65 anos, mãe de seis filhos, à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.

"(Trump) é louco. Não saímos de Gaza sob o bombardeio e a fome, como ele pretende nos expulsar? Não vamos a lugar algum", disse ela da Cidade de Gaza.

Rivais palestinos se unem

A medida chocante de Trump, ex-desenvolvedor imobiliário de Nova York, foi rapidamente condenada pelas potências internacionais e pelos líderes palestinos.

A Autoridade Palestina, de Mahmoud Abbas, e o grupo islâmico Hamas se uniram para rejeitar o que eles disseram ser um plano para tomar o território costeiro do Mediterrâneo e expulsar os palestinos de sua terra natal.

Abbas disse que os palestinos não abrirão mão de "suas terras, direitos e locais sagrados, e que a Faixa de Gaza é parte integrante da terra do Estado da Palestina, juntamente com a Cisjordânia e Jerusalém Oriental".

Sami Abu Zuhri, uma autoridade sênior do Hamas, que governava a Faixa de Gaza antes de lutar contra Israel em uma guerra brutal no local, afirmou que a declaração de Trump sobre assumir o enclave é "ridícula e absurda".

"Quaisquer ideias desse tipo são capazes de inflamar a região", disse ele à Reuters, afirmando que o Hamas continua comprometido com o acordo de cessar-fogo com Israel e negociando sua próxima fase.