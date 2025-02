Operações de imigração visam supostos membros de gangues venezuelanas no Colorado

Por Brad Brooks

(Reuters) - Policiais de diversas agências federais dos Estados Unidos fizeram uma operação atrás de supostos membros da gangue de rua venezuelana Tren de Aragua nesta quarta-feira em Aurora, cidade do Colorado com uma grande população imigrante, onde o presidente Donald Trump expôs suas políticas de imigração durante a campanha.

O escritório de campo de Denver do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) disse nas redes sociais que colocou em prática uma parceria com o FBI, a Agência de Repressão às Drogas, o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos e o Serviço de Marshals dos EUA para localizar e deter mais de 100 membros da Tren de Aragua, uma gangue venezuelana com origens em prisões que se expandiu pelas Américas.

O ICE não disse quantas pessoas foram presas até o meio-dia.

Alguns moradores dizem que a Tren de Aragua se infiltrou em Aurora, cidade nos subúrbios de Denver. Autoridades locais consideraram falsas e incendiárias as afirmações sobre o alcance e as atividades do Tren de Aragua em Aurora.

Trump realizou um comício em Aurora poucas semanas antes da eleição de novembro, no qual expôs suas políticas de imigração e disse que lançaria uma "Operação Aurora" nacional contra membros de gangues.

O republicano Trump assinou uma série de decretos para reprimir a imigração ilegal após assumir o cargo, no mês passado. Desde então, autoridades federais destacaram operações de imigração em todo o país como a primeira etapa do que Trump prometeu que seriam deportações em massa.

O prefeito de Denver, o democrata Mike Johnston, já se manifestou contra os planos de Trump para deportar imigrantes.

Johnston disse nesta quarta-feira em uma declaração por escrito que seu gabinete está ciente das operações de imigração e acrescentou que "a polícia de Denver e as autoridades da cidade não estavam envolvidas nessas ações, nem recebemos aviso prévio".

A Colorado Immigrant Rights Coalition, um grupo ativista, escreveu nas redes sociais que as operações desta quarta-feira ocorriam em complexos de apartamentos e sem que mandados fossem apresentados aos residentes.

"As famílias estão sendo impedidas de sair de suas casas -- até para levar seus filhos à escola", disse o grupo. "Essa ação, que ocorre em Aurora, um ponto focal da retórica anti-imigrante de Trump, é uma tentativa direta de criminalizar as comunidades de imigrantes."

(Reportagem de Brad Brooks no Colorado)