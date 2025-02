O que Trump quer com declarações sobre Gaza?

Do UOL

No momento da redação desta newsletter (e talvez por muito tempo), ainda não dá para entender as consequências práticas das declarações de Trump sobre Gaza, além do fato de que elas desagradaram quase todo o globo. A Casa Branca ensaiou um recuo, mas nada ficou claro. Reportagens contando o vaivém estão aqui e aqui.

A Folha reproduz análise de Aaron Blake, do Washington Post, aventando quatro hipóteses para as falas do presidente norte-americano. Vale a leitura.

Além disso, colunistas do UOL e do jornal opinam abaixo sobre algumas das dimensões do assunto.

