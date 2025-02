Neoenergia assina venda de hidrelétrica Baixo Iguaçu para EDF e STOA

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia anunciou nesta quarta-feira que assinou um acordo para vender a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu para as empresas EDF Brasil e STOA, em operação avaliada em 1,4 bilhão de reais.

A transação envolve a alienação de 100% das ações da Geração Céu Azul, empresa que detém 70% do consórcio operador da usina. Segundo a Neoenergia, a operação ainda está sujeita a eventual exercício do direito de preferência por parte da Copel, que tem os 30% restantes do consórcio.

A hidrelétrica Baixo Iguaçu fica no Paraná e capacidade instalada de 350 megawatts (MW), com uma garantia física de 172 megawatts médios (MWm).

A conclusão da operação está sujeita ainda a condições precedentes, como aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da agência reguladora Aneel, acrescentou a Neoenergia.

"Essa operação reforça a estratégia de rotação de ativos da companhia com foco em otimização de portfólio com geração de valor, seguindo a disciplina de capital e simplificação de sua estrutura", disse a empresa em fato relevante.