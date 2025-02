Mulher não foi retirada de voo após tumulto por música a favor de Bolsonaro

Uma mulher não foi retirada de um voo da Latam após se envolver em uma confusão com passageiros que cantavam uma música a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao contrário do que afirmam posts em circulação pelas redes sociais.

Ela foi levada por policiais após se recusar a despachar o excesso de bagagem. A mulher ainda insultou tripulantes e passageiros antes de deixar a aeronave.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo no qual uma mulher de óculos escuros está sentada com uma criança em uma das poltronas de um avião, com algumas pessoas em pé ao lado dela. Policiais militares se aproximam da passageira. A menina é retirada primeiro, sendo levada por um funcionário com um colete da Infraero. A mulher resiste em um primeiro momento, mas também é levada pelos policiais. Vários passageiros filmam a cena. Não há qualquer referência sobre a data em que o episódio aconteceu ou o contexto que levou a esta situação.

"Passageira Petista fica indignada porque os passageiros estavam cantando música do Bolsonaro. Chama a comissária de bordo e pede que ela proíba esse tipo de manifestação. A comissária de bordo se nega a atender, às duas batem boca e a passageira petista, mãe, com a filha nos braços, dá um tapa no rosto da comissária", diz um comentário da publicação, dando a entender que o tumulto foi provocado por questões políticas.

Por que é distorcido

Passageira se recusou a despachar bagagem de mão. Por meio de uma busca reversa (veja abaixo), é possível identificar que o caso ocorreu em 4 de outubro de 2018 em um voo da Latam entre os aeroportos Santa Genoveva, em Goiânia (GO), e Congonhas, em São Paulo (SP). Segundo boletim de ocorrência, a chefe da tripulação se ofereceu para ajudar a mulher a guardar a bagagem de mão, mas reparou que estava fora dos padrões e a orientou a despachá-la. Foi quando a passageira ficou nervosa e passou a ofender tanto a funcionária como outros passageiros. O comandante e os comissários do voo, bem como agentes da Infraero e da Polícia Federal solicitaram à passageira para que desembarcasse, sem sucesso. Ela só foi contida com a chegada de policiais militares (aqui).

Empresa aérea relatou "comportamento inadequado" de passageira. Questionada por usuários sobre a gravação, a Latam reforçou que o caso não teve qualquer relação com alguma manifestação política. "Informamos que o vídeo em questão se refere a um desembarque por comportamento inadequado a bordo, relacionado ao descumprimento das regras para bagagens de mão, sem qualquer manifestação ou motivação política dos passageiros", informou a companhia aérea em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) (aqui e abaixo).

Olá Nilton, informamos que o vídeo em questão se refere a um desembarque por comportamento inadequado a bordo, relacionado ao descumprimento das regras para bagagens de mão, sem qualquer manifestação ou motivação política dos passageiros. Permanecemos à disposição. -- LATAM Airlines Brasil (@LATAM_BRA) October 14, 2018

Vídeo já foi usado em outras publicações enganosas. Peças desinformativas utilizaram a mesma gravação e diziam que a mulher retirada do avião seria Nejmi Aziz, esposa do senador Omar Aziz (PSD-AM) - o que foi desmentido por agências de verificação de notícias (aqui, aqui, aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos e Reuters.

