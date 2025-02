Ministério estima que 1,250 bilhão de t de produtos escoam por portos e rodovias

Brasília, 5 - O Ministério da Agricultura estima que 1,250 bilhão de toneladas de produtos agropecuários circulam pelos portos e rodovias nacionais. O número foi apresentado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em evento conjunto com as pastas da infraestrutura para apresentação das medidas para escoamento da safra de grãos 2025. A perspectiva de movimentação inclui a previsão de safra recorde de grãos em 2024/25 estimada em 322,25 milhões de toneladas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de carnes e açúcar do País. No evento, Fávaro defendeu a eficiência da infraestrutura nacional, afirmando que a logística brasileira é competitiva. "Se a nossa infraestrutura não fosse tão eficiente, não estaríamos abrindo tantos mercados e exportando. Temos competitividade na infraestrutura", disse. Entre as medidas que serão adotadas pela pasta para acelerar o escoamento da produção, Fávaro citou a ampliação dos certificados eletrônicos para movimentação de cargas agropecuárias, como é feito hoje com o Certificado Sanitário Nacional (CSN) digital para trânsito interno de produtos de origem animal. "Isso será acelerado. Para carnes, temos 80 mil certificados eletrônicos sendo emitidos", pontuou Fávaro. Outra prioridade da pasta será o chamamento de novos auditores fiscais federais agropecuários, em concurso já aprovado, para atuação nos portos brasileiros. "Para não termos barreiras e as exportações acontecerem", afirmou.