Merkel volta a criticar candidato da CDU por apoio da AfD - Ex-chanceler da Alemanha disse que não poderia permanecer em silêncio depois que o líder de seu partido contou com os votos da legenda ultradireitista para aprovar uma moção anti-imigração no Parlamento.A ex-chanceler federal da Alemanha Angela Merkel reiterou nesta quarta-feira (06/02) suas críticas ao líder e candidato à chefia do governo do partido conservador União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, por ter contado com votos da ultradireita para aprovar uma moção parlamentar exigindo regras de imigração mais rígidas.

Merkel, que já liderou a CDU, divulgou uma declaração após a votação na qual afirmava que Merz cometeu um equívoco ao romper o chamado "cordão sanitário" contra a ultradireita e se desvincular do compromisso de não formar maiorias parlamentares com a legenda Alternativa para a Alemanha (AfD). A decisão do candidato gerou uma onda de repúdio e desencadeou protestos em massa em todo o país.

Na ocasião, a ex-chanceler escreveu que o "cordão sanitário" era "uma expressão de grande responsabilidade política, que eu apoio totalmente". "É errado não se sentir mais vinculado a essa proposta e, portanto, pela primeira vez, ter permitido deliberadamente em 29 de janeiro uma maioria com os votos da AfD em uma votação no Bundestag (Parlamento) alemão."

Nesta quarta-feira, Merkel defendeu sua posição, no momento em que a Alemanha se aproxima das eleições gerais, marcadas para 23 de fevereiro.

"Achei correto não permanecer em silêncio em uma situação tão decisiva", disse Merkel em um evento organizado pelo jornal alemão Die Zeit. "Não me envolvo em debates políticos normais, mas achei que essa era uma questão de fundamental importância."

Merkel rejeita culpa pela ascensão da AfD

A ex-chanceler também afirmou que a AfD se beneficiou politicamente da disputa política em torno da imigração ocorrida entre a CDU e seu partido coirmão na Baviera, a União Social Cristã (CSU), durante seu governo.

Ela, porém, rejeitou acusações de que sua política de migração teria sido politicamente "equivocada". "Quando deixei o cargo, a AfD tinha 11% [de apoio popular]. O fato de estar agora com 20% não é mais minha responsabilidade."

A pesquisa Politbarometer da emissora pública ZDF, divulgada a poucas semanas das eleições, coloca a CDU à frente com 29% da preferência dos eleitores, seguida da AfD, com 21%. O SPD aparece em terceiro lugar (15%), seguido de perto pelos Verdes (14%).

