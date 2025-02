Mercados chineses voltam de feriado com guerra comercial dos EUA no radr, DeepSeek sobe

Por Jiaxing Li

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - As ações e a moeda da China ficaram sob pressão nesta quarta-feira já que os mercados retornaram de uma semana de recesso com uma nova disputa comercial com os Estados Unidos em andamento e com o setor global de inteligência artificial no foco.

Até o momento, as tarifas foram menores do que as inicialmente indicadas pelo governo de Donald Trump nos EUA e o alívio ficou evidente em Hong Kong, onde as ações chinesas avançaram esta semana.

Enquanto isso, o entusiasmo em torno da empresa chinesa de inteligência artificial DeepSeek impulsionou as ações de IA.

Embora os investidores estivessem retirando dinheiro da mesa, as quedas foram limitadas até agora, com os índices CSI300 e Shanghai Composite encerrando a sessão com uma queda de cerca de 0,6%. Os investidores estão agora concentrados principalmente no que Pequim poderá fazer para reforçar a confiança.

O analista da Kaiyuan Securities, Wei Jixing, disse que as tarifas de 10% impostas pelo presidente Donald Trump sobre os produtos chineses já foram amplamente precificadas.

"O mercado chinês provavelmente ignorará as questões tarifárias, já que o DeepSeek está reparando o apetite por risco, enquanto os investidores esperam por políticas domésticas mais proativas", disse Wei, referindo-se ao novo modelo chinês de IA de baixo custo que surpreendeu os mercados na semana passada.

Nesta quarta-feira, o banco central da China definiu o ponto médio do iuan em 7,1693 por dólar, o nível mais forte desde 8 de novembro de 2024, o que os investidores interpretaram como um sinal da relutância de Pequim em recorrer imediatamente à depreciação da moeda em resposta às tarifas dos EUA.

A fraqueza do iuan ajudou a atenuar o impacto das tarifas no primeiro mandato de Trump como presidente dos EUA, e a fixação é amplamente acompanhada para obter pistas sobre a postura de negociação da China em relação às tarifas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,09%, a 38.831 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,93%, a 20.597 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,65%, a 3.229 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,58%, a 3.795 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,11%, a 2.509 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,61%, a 23.161 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,20%, a 3.815 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,51%, a 8.416 pontos.