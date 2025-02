Lula retoma viagens com Rio, reduto na Bahia e obras no Norte

O presidente Lula (PT) vai retomar viagens nesta semana com idas ao Rio de Janeiro na quinta (6) e ao interior da Bahia na sexta (7).

O que aconteceu

São as primeiras viagens deste ano de Lula. O presidente estava sem viajar a trabalho desde o início de novembro, quando foi internado às pressas após sentir dores na cabeça, em decorrência da queda que sofreu no Palácio da Alvorada, em outubro.

A última viagem foi ao Uruguai. Ele visitou o ex-presidente Pepe Mujica, que enfrenta um câncer, no dia 4 de dezembro, voltou a Brasília e foi internado na semana seguinte, dia 9, quando foi transferido para São Paulo.

Ele está em Brasília desde o dia 20 de dezembro. Durante o recesso, no final do ano, não viajou, revezando os dias entre Alvorada e Granja do Torto, e só foi liberado para viagens no último dia 27.

Inauguração de ala de hospital

Ele vai ao Rio para um evento da saúde. Junto à ministra Nísia Trindade, vai inaugurar a ala de emergência do Hospital Geral de Bonsucesso, na região central da capital fluminense, com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD). Deverá ser um bate e volta.

Na sexta, vai até Paramirim, no interior da Bahia. Com comitiva de ministros e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), vai lançar o programa "Água para Todos - Bahia", que leva água à região, a mais de 650 km de Salvador.

O presidente também já tem previsão de viagem para a semana que vem. Na quinta (13), ele vai a Macapá para uma cerimônia de cessão de mais terras federais ao estado e para o lançamento de complexos do Minha Casa, Minha Vida. Na sexta (14), vai ao Pará para compromissos relacionados à COP30, que será realizada em Belém em novembro.

De novo no Uruguai

Coincidentemente, a primeira viagem internacional de Lula será retornar ao Uruguai. Ele vai à posse do presidente eleito, Yamandú Orsi, em Montevidéu no dia 1º de março. Ele já se encontrou com o uruguaio após a eleição no final de dezembro, em Brasília.

No final de março, fará a primeira viagem longa, com visitas ao Japão e ao Vietnã. A última viagem de maior duração do presidente ocorreu no início de outubro, quando foi à posse da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, depois de participar da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), nos Estados Unidos.

Foi nesta viagem que o avião presidencial quebrou. Lula e a comitiva de ministros ficaram sobrevoando a Cidade do México por quatro horas até gastar o combustível para que pudessem pousar de novo. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), a aeronave já foi consertada e está em solo brasileiro. Não há informações se ela será usada para a viagem ao Oriente ou não.