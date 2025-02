Lula ficou satisfeito com resultados dos bancos públicos, diz ministra da Gestão

A ministra da Gestão, Esther Dweck, disse nesta quarta-feira, 5, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está satisfeito com os resultados dos bancos estatais. Ela falou a jornalistas no Palácio do Planalto depois de reunião com Lula e com dirigentes dessas empresas. Segundo ela, o encontro foi para mostrar os resultados ao presidente, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

"O dado positivo é que o crédito no Brasil está crescendo, o crédito dos bancos públicos", disse a ministra. "O presidente está preocupado, está prestando muita atenção às estatais, e ele tem uma questão muito importante ligada ao crédito público", declarou ela, observando que os números apresentados pelas instituições são "muito importantes", com grande crescimento em relação ao período anterior. Os balanços consolidados de cada banco, contudo, só devem ser apresentados até abril, já que dependem das divulgações oficiais.

A ministra também afirmou que o chefe do governo quer uma distribuição do crédito entre as diversas regiões do Brasil, além do cuidado com setores específicos, como é o caso do produtor rural e do microcrédito.

"O presidente tem uma preocupação muito grande com a distribuição regional do crédito, então eles também trouxeram dados abertos para mostrar que a gente está tendo crescimento no Nordeste, no Norte, as questões também de investimentos sustentáveis, linhas importantes. O presidente ficou bem satisfeito com os resultados que ele está tendo nos bancos públicos nesse momento", disse.

Questionada se, durante a reunião, os bancos discutiram com Lula sobre a desaceleração do crédito em 2025, devido à política monetária, Dweck respondeu que o tema não foi debatido. Segundo ela, para o ano, as instituições apenas trataram da perspectiva com as linhas de crédito e das projeções anuais.

"A gente conversou um pouco sobre as linhas, principalmente o BASa e o BNB, que têm linhas ligadas ao fundo constitucional, que são mais baratas. O BNDES falou da importância do fundo clima, a gente discutiu as linhas existentes, mas não houve essa discussão", respondeu.