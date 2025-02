Lula diz que Trump vive de bravata e que fala sobre Gaza é incompreensível

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) criticou hoje (5) a declaração de Donald Trump nesta quarta (4), de que os Estados Unidos devem assumir o controle da Faixa de Gaza e realocar os dois milhões de palestinos que moram na região.

O que aconteceu

"A fala dele é incompreensível para qualquer ser humano", disse Lula, em entrevista às rádios Itatiaia, Band News BH e Mundo Melhor. "Acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem à cabeça e começar a falar o que é razoável. Cada um manda no seu país, governa o seu país, e vamos deixar os outros países em paz."

Lula disse que Trump "vive de bravatas" e também citou as declarações do presidente dos EUA contra México e Canadá. "Você tem um tipo de político que vive de bravata. E o presidente Trump fez a campanha dele assim. Ora, ele não pode agora mudar repentinamente do país que vende a paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso."

"Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos", afirmou o presidente. "O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que fizeram parte disso, seriam o país para tentar cuidar de Gaza."

Lula defendeu a criação de um Estado palestino, semelhante ao de Israel. "O que eles [os palestinos] precisam é de uma reparação para reconstruir tudo que foi destruído: suas casas, hospitais, escolas, e viver dignamente, com respeito. É por isso que defendemos a criação de um Estado palestino, igual ao Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica."

O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frase de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade.

Lula, em entrevista às rádios Itatiaia, Band News BH e Mundo Melhor

O que disse Trump

Trump disse que vai assumir Gaza e que palestinos devem ir para outros países. O presidente dos EUA afirmou ontem, em coletiva de imprensa, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que essa ocupação americana poderia ser a longo prazo. "Todos com quem conversei adoram a ideia de os Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra", completou.

O republicano afirmou que os EUA vão reconstruir a região, palco do conflito entre Israel e Hamas. "Faremos um grande trabalho nela. Vamos assumir e desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local", prometeu.

O presidente dos EUA ainda disse que outros países poderiam receber os palestinos que estão na Faixa de Gaza. "Ela tem sido símbolo de morte e destruição por décadas, tão ruim para a população que vive ali. Muita falta de sorte naquele lugar. Não deveria ocorrer um processo de reconstrução pelas mesmas pessoas que estão lá. Em vez disso, deveriam ir para outros países com interesse em questões humanitárias", afirmou.

Trump disse que os palestinos só voltam para a Faixa de Gaza porque "não têm alternativa". "É um lugar de destruição, foi tudo demolido ali. Eles poderiam ocupar outras áreas tão bonitas", reforçou.

Questionado por um jornalista, o republicano não descartou enviar tropas dos EUA para Gaza. "No que diz respeito a Gaza, faremos o que for necessário. Se for necessário, faremos isso".