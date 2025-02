'Se Bolsonaro concorrer comigo, vai perder outra vez', diz Lula

O presidente Lula (PT) disse nesta quarta (5) que, se a Justiça permitir que Jair Bolsonaro (PL) concorra às eleições, ganhará dele novamente.

O que aconteceu

"Se a Justiça disser que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez", disse o presidente em entrevista às rádios Itatiaia, BandNews BH e Mundo Melhor. "Não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há possibilidade para os blefadores, aqueles que não têm nenhum respeito pelas crianças que ficam na televisão, acompanhando a mídia, a internet, as mentiras deles."

Lula disse que está "muito tranquilo" em relação ao processo que pode condenar o ex-presidente pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. "Quem vai decidir é a Justiça, se vai absolver ou condenar, depois que isso acontecer, vamos ver como vamos fazer. Mas eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou, inclusive, a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, essa absolvição não merece".

Para ele, é "hilariante" que Bolsonaro e aliados estejam apoiando anistia aos envolvidos nos atos golpistas antes do fim do processo. "Eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Isso significa que eles não acreditam neles mesmos", falou. "O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático. Haverá um direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver."

"A verdade, só o Bolsonaro sabe, se ele quis dar golpe. Ele sabe que quis dar, por isso fugiu para Miami", continuou. "Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado. Teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria."

Pesquisa mostra Lula e Bolsonaro empatados

Levantamento Genial/Quaest divulgado nesta segunda (3) mostra Lula e Bolsonaro empatados na pesquisa espontânea, quando o entrevistado responde em quem votaria sem ver uma lista com os nomes possíveis. Os dois aparecem com 9% das intenções de voto, ante 1% de Gusttavo Lima e Pablo Marçal (PRTB). Indecisos são 78%, e 2% optaram por branco/nulo/não vai votar.

Lula venceria todos os candidatos testados na pesquisa estimulada, quando o entrevistador mostra uma lista com os nomes possíveis aos participantes. Bolsonaro não entrou nesse teste, pois está inelegível até 2030, condenado por abuso de poder político e econômico.

Entretanto, rejeição eleitoral do atual presidente chegou a 49%. A pesquisa mostrou que quase metade dos entrevistados conhecem o Lula e não votariam nele. 47% disseram que conhecem e votariam no petista: um empate técnico no limite da margem de erro.

53% declararam que não votariam em Bolsonaro. Os que falaram o contrário foram 41%, e 6% disseram não conhecê-lo.

Avaliação negativa do governo cresceu em janeiro. Outra pesquisa Genial/Quaest, divulgada no último dia 27, mostrou que 37% dos entrevistados têm uma avaliação negativa da gestão, o maior número desde o início do mandato.