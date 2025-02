Lucro da Uber no 4º trimestre frustra estimativas por aumento dos custos

(Reuters) - A Uber Technologies divulgou nesta quarta-feira um lucro menor do que o esperado no período de outubro a dezembro, devido ao aumento dos custos, e previu que o uso do aplicativo no primeiro trimestre ficará abaixo das estimativas devido à alta do dólar, fazendo com que suas ações caíssem.

A previsão ofuscou a receita acima das estimativas no quarto trimestre da empresa sediada em San Francisco, ajudada pela demanda estável de passageiros para deslocamentos para escritórios, e com seu negócio de entregas se beneficiando de uma forte temporada de férias.

A Uber, líder do mercado na América do Norte, vem tentando convencer os investidores de que tem mais espaço para crescer, atraindo mais empresas e adolescentes para sua plataforma, bem como expandindo para mercados menos saturados.

Seu serviço voltado para empresas registrou um aumento de 50% nos últimos três meses de 2024 graças ao retorno dos trabalhadores aos escritórios, enquanto o serviço de Uber para adolescentes registrou um salto semelhante e agora está disponível em cerca de 50 países.

O lucro ajustado nos últimos três meses de 2024 foi de 23 centavos de dólar por ação, inferior às estimativas de lucro de 50 centavos, de acordo com dados compilados pela LSEG.

No geral, a receita do serviço de carona da empresa aumentou 25% e a receita das entregas aumentou 21%, ambas acima das estimativas. A receita total de 11,96 bilhões de dólares superou a estimativa média dos analistas de 11,77 bilhões de dólares.

Enquanto isso, o total de custos e despesas aumentou 20,5%, chegando a 11,19 bilhões de dólares, resultando em um lucro operacional de 770 milhões de dólares, abaixo das estimativas de 1,22 bilhão de dólares.

O presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, disse que a Uber planeja impulsionar o crescimento em 2025, oferecendo aos clientes melhores taxas, em parte desacelerando os aumentos nas taxas de seguro, uma grande despesa para as empresas de carona nos últimos dois anos.

"Para maximizar a demanda, continuamos comprometidos em manter os preços tão baixos quanto possível, repassando apenas os aumentos dos custos de seguro aos consumidores", disse ele em comentários preparados, acrescentando que esperava que os preços do UberX nos EUA aumentassem ligeiramente em 2025.

A rival Lyft tem trabalhado agressivamente para atrair clientes da Uber por meio de preços competitivos e novos recursos, como o Price Lock, que oferece preços garantidos aos usuários diários.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru)