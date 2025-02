Log CP, de galpões logísticos, tem lucro 80% maior em 2024

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Log Commercial Properties, que desenvolve, loca e administra galpões logísticos, continua contando com o setor de comércio eletrônico para seguir ampliando seu resultado este ano, disse o presidente-executivo, Sérgio Fischer, nesta quarta-feira, embora isso represente um ritmo menos intenso que os quase 80% de crescimento de 2024.

"O e-commerce foi o grande demandador de espaço da Log de novo, um dos grandes motores", afirmou o executivo em entrevista à Reuters, citando empresas como Mercado Livre e Shopee, do grupo Sea, clientes da companhia. "Entramos em 2025 com a mesma pegada."

A Log teve lucro líquido de R$100 milhões no quarto trimestre, crescimento de 36,6% ante o mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o avanço foi de 76,6%, para R$344,4 milhões, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

A companhia informou em dezembro que espera lucrar R$350 milhões a R$450 milhões este ano, se comprometendo a distribuir 50% do lucro líquido do exercício na forma de dividendos, conforme nova política adotada pela empresa. Considerando o topo do "guidance", a Log aumentaria seu lucro líquido em 30% ante 2024.

Apesar do ciclo de aperto monetário e expectativa de maior inflação doméstica, Fischer disse que a demanda do comércio eletrônico não tem acompanhado a realidade macroeconômica.

"Taxa de juros vai aumentar, pode impactar a inflação, atrapalhar consumo, mas o e-commerce continua crescendo acima do PIB e do consumo... E, principalmente, com a estratégia das empresas de nacionalizar a operação, essa demanda continua."

O faturamento líquido da Log no trimestre encerrado em dezembro subiu 17,5%, com margem bruta praticamente estável em 97,6%. No mesmo período, a empresa teve lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$142,6 milhões, mais que o dobro do apurado no mesmo período de 2023. A margem Ebitda marcou 255%, de 133,3% um ano antes.

O presidente-executivo também atribuiu os resultados no ano a uma maior demanda por galpões de classe A.

"A gente vê essa migração acontecendo muito no aspecto de blindagem macroeconômica. O cliente olhando para a operação, querendo reduzir o custo total, o que importa para ele é o custo total, não é a conta que ele paga de aluguel."

RECOMPRAS

O executivo ainda destacou que a empresa manterá a estratégia de recompra de ações em 2025, a fim de tentar elevar o valor do papel para o que considera como justo: R$43. Nos ajustes de fechamento desta quarta-feira, a ação da Log encerrou a R$18,82. Em 2024, o papel desvalorizou 11%.

Fischer, integrante da mesma família controladora da construtora MRV e do banco digital Inter, citou, porém, que a velocidade das recompras depende de variáveis, como o progresso da Log na reciclagem de ativos.

"Eu não acho que isso vá mudar, porque isso é cenário macro, ruído fiscal, ruído externo", disse o executivo se referindo à diferença entre o preço de tela da ação e o que a companhia entende como valor justo do papel. "Enquanto a gente estiver nesse cenário, eu não acho que isso vá acontecer."

A Log vendeu no ano passado 413 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), que totalizaram R$1,5 bilhão, em um plano de reciclagem de ativos para financiar os próximos projetos de expansão da empresa, que incluem em 2025 a entrega de 500 mil metros quadrados de ABL, com investimento próximo de R$1 bilhão.