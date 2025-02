Leverkusen vence Colônia na prorrogação (3-2) e vai às semifinais da Copa da Alemanha

Com gols de seus atacantes Patrik Schick e Victor Boniface, o Bayer Leverkusen se classificou nesta quarta-feira (5) para as semifinais da Copa da Alemanha ao derrotar o Colônia na prorrogação (3-2), num jogo em que chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0.

Atual líder da segunda divisão alemã, o Colônia abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um gol de Damion Downs (45'+10), e ampliou no início da segunda etapa por meio de Linton Maina (54').

Apenas seis minutos depois, o tcheco Patrik Schick diminuiu (61') após um grande passe de Florian Wirtz, num lance em que o alemão de 21 anos dominou uma bola aérea em velocidade mostrando categoria.

Das doze assistências para gols que Wirtz deu nesta temporada, nove foram para Schick.

Nos acréscimos da segunda etapa (90'+6), após um cruzamento de Jeremie Frimpong na segunda trave, Schick levou o duelo para a prorrogação ao marcar seu 20º gol na temporada (o 19º em três meses).

Depois de entrar em campo no final da partida para auxiliar Schick no ataque, o nigeriano Victor Boniface colocou a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso na frente (98'), após um passe do espanhol Alejandro Grimaldo.

Campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada passada, o Leverkusen se junta ao Stuttgart nas semifinais.

As outras duas quartas de final entre Arminia Bielefeld (3ª divisão) e Werder Bremen, e entre Leipzig e Wolfsburg, serão disputadas daqui a três semanas.

A final está marcada para o dia 24 de maio.

