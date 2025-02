Legendário morre em trilha; o que é grupo cristão para 'resgatar casamento'

Um administrador de empresas morreu durante uma trilha que fazia com o grupo Legendários no Mato Grosso do Sul. Fábio Adriano Machado Cherini, de 44 anos ainda tem sua causa de morte investigada pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência como "morte a esclarecer".

O que são os "Legendários"?

Grupo cristão voltado para homens visa "resgatar casamentos e mudar vidas". Em suas redes sociais, o grupo publica vídeos de eventos com pregações religiosas e atividades físicas de impacto. "Vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas Deus vai colocar pessoas como estes homens aqui para te dar sustento", diz uma passagem dos exercícios.

Grupo se apresenta como um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades. Essas ocorreriam por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. "Devolvemos o herói a cada família, uma declaração que temos como Legendários é de que somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus", informa o texto.

Movimento foi fundado em 2015 por pastor da Guatemala. Chepe Tupzu, pastor da Igreja Casa de Deus, é formado em Administração de Empresas e autor do livro A Rota do Caçador (Editora Relevantes), apresentado como um "guia definitivo para homens com fome de conquista".

Grupo "Legendários" chegou no Brasil em 2017. Atualmente, está presente em 13 países, mas o Brasil é o segundo com maior número de participantes, depois da Guatemala. O grito de guerra dos Legendários, "ahu", é a sigla das palavras amor, honra e unidade.

Como são acampamentos do grupo?

Participantes ficam incomunicáveis durante atividades. Os participantes dos acampamentos são orientados a levar barracas, sacos de dormir, mochila, isolantes térmicos e outros itens, entre eles uma Bíblia, sendo este item "obrigatório".

Trilha em que administrador de empresas morreu durava 72 horas. O grupo organizou um acampamento em São Gabriel do Oeste, cidade a 150 km da capital, e as atividades incluíam uma trilha de 72 horas pelos chapadões locais, numa espécie de desafio espiritual. "São 72 horas desafiadoras que vão mudar a forma que você enxerga a realidade", diz a apresentação feita pelo movimento.

Conforme os organizadores, todos os participantes inscritos para o evento apresentaram atestado médico apontando aptidão para atividades físicas de moderada à alta intensidade. O grupo, composto por cerca de 200 homens entre inscritos e equipes de apoio, retornou no domingo em quatro ônibus.

Administrador de empresas teve parada cardíaca em trilha

Fábio Adriano Machado Cherini, de 44 anos, morreu após passar mal no acampamento dos Legendários, na região do Rio Negro, em Mato Grosso do Sul. A morte aconteceu na última sexta-feira, 31, mas só se tornou pública quando o grupo retornou para Campo Grande, capital do Estado, no domingo (2).

Socorrista da equipe disse que Fábio apresentou confusão mental, mas que sinais vitais estavam normais. Ele passou a ser acompanhado pela equipe médica contratada para o evento, mas voltou a passar mal e teve uma parada cardíaca. Uma ambulância com suporte avançado colocada à disposição do evento transportou o paciente para um hospital, mas ele teve novas paradas cardíacas e não resistiu. O óbito foi constatado no final da tarde de sexta-feira.

A PCMS informou que não foram encontrados sinais de violência no corpo do homem e aguarda os laudos complementares sobre as causas da morte.

O UOL entrou em contato com o grupo Legendários, mas não teve retorno até o momento. Este espaço segue aberto para manifestação.

*Com Estadão Conteúdo