Por que você deveria repensar o hábito de lavar o arroz

Lavar o arroz branco antes de colocá-lo na panela é uma prática muito comum em nosso país. O objetivo das pessoas que realizam o processo é retirar as impurezas e o "pó branco" que ficam grudados nos grãos. Mas especialistas consultados por VivaBem explicam que essa lavagem não faz muito sentido.

Como a casca do grão foi retirada, ele está desprotegido. Ao lavá-lo ou deixá-lo de molho, existe a possibilidade de perder seus nutrientes, como vitaminas do complexo B, ferro, potássio, magnésio e fósforo.

Além disso, a lavagem pode fazer com que o arroz fique grudado após cozimento, devido ao amido que já está sendo hidratado.

E o pó branco que o arroz solta?

O arroz branco passa por um polimento, e o pó branco é resultante desse processo, ou seja, não é sujeira ou produto químico, e sim partículas do próprio alimento.

Ao ser polido, o grão é higienizado, o que torna ainda mais sem sentido lavar o arroz antes de cozinhar. Até porque o arroz cru não é um ambiente propício para a instalação e proliferação de bactérias. Além disso, ainda tem o calor do cozimento, que elimina micro-organismos prejudiciais à saúde presentes no grão.

Vale lembrar também que bactérias não são totalmente eliminadas com o passar da água nos alimentos, é uma falsa sensação de que estaríamos limpando o arroz ao lavá-lo.

Lavar o arroz também não o deixa menos calórico

Apesar de haver perda de alguns nutrientes na lavagem, o arroz não perde amido, já que a substância faz parte da estrutura do grão —assim como também está presente na batata ou no trigo. O amido é um carboidrato simples, de onde vem a energia (calorias) para nosso organismo.

E a contaminação por arsênio?

Segundo especialistas, o arroz consumido no Brasil tem arsênio em quantidades baixas, insuficientes para causar preocupação com problemas de saúde. No Brasil, a Anvisa limita a 0,3 mg/kg a quantidade do elemento no cereal vendido no país.

Casos em que lavar o arroz pode ser válido

Arroz integral. Como ainda está com sua casca protetora, o arroz integral corre menor risco de perder vitaminas e minerais ao ser lavado.

Arroz japonês. Ele deve ser lavado justamente para remover o excesso de amido e deixar os grãos mais unidos.

Arroz parboilizado. Também não vai perder seu valor nutricional se for lavado. No processo de parboilização, o grão é mergulhado em água aquecida a cerca de 50 °C. Isso "sela" o alimento e faz com que ele mantenha seus nutrientes.

Como existem diferentes tipos de arroz, sendo que muitos deles já passam por um processo de higienização, a recomendação é ler as instruções da embalagem antes de preparar o alimento. Lá estará descrita a necessidade da lavagem ou não.

*Com informações de reportagem publicada em 29/11/2023