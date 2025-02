Kremlin diz que contatos com equipe de Trump estão se intensificando

Por Dmitry Antonov e Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que os contatos com a equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão se intensificando e elogiou Trump por comentários anteriores que, segundo Moscou, equivaliam a um reconhecimento de que foi um erro o Ocidente atrair a Ucrânia para a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Trump, que prometeu acabar com a guerra na Ucrânia, mas ainda não definiu em público como faria isso, disse na terça-feira que a guerra foi um banho de sangue e que sua equipe teve "algumas conversas muito boas".

O Kremlin disse que houve contatos que estão se intensificando.

"Posso dizer aqui que há, de fato, contatos entre departamentos individuais, e que eles se intensificaram recentemente", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Não posso lhe dar outros detalhes".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse em uma entrevista divulgada na terça-feira que está preparado para se sentar com Putin para alcançar a paz. Após suas observações, o preço da dívida ucraniana subiu, uma indicação de que os investidores a veem como um possível sinal de iniciativas de paz.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, saudou o que descreveu como um reconhecimento de Trump de que atrair a Ucrânia para a Otan foi um erro.

"De repente, pela primeira vez, o presidente Trump, em um de seus primeiros discursos, criticando a posição da administração de Biden sobre a crise ucraniana, disse sem rodeios que um dos principais erros foi atrair a Ucrânia para a Otan", disse Lavrov.

"Pela primeira vez, o problema da Otan foi identificado como algo que os Estados Unidos estão prontos para discutir seriamente", disse Lavrov.

A Otan abriu as portas para a adesão da Ucrânia em uma cúpula em 2008, sem dar uma data para que Kiev se unisse à aliança.

A Rússia há muito tempo sustenta que a aspiração de Kiev de ingressar na Otan é uma ameaça à sua segurança e a principal razão pela qual Putin enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022. A Ucrânia afirma que precisa ser membro da Otan ou de garantias de segurança ocidentais comparáveis para se proteger dos projetos russos em seu território.

Em uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago em 7 de janeiro, Trump pareceu sugerir que houve uma mudança na política dos EUA em relação à Ucrânia e à Otan durante a Presidência de Joe Biden, e que ele simpatizava com a posição da Rússia.

"Uma grande parte do problema é que a Rússia -- por muitos e muitos anos, muito antes de Putin -- disse: 'Vocês nunca poderiam ter a Otan envolvida com a Ucrânia' Agora, eles já disseram isso. Isso está escrito em pedra", disse Trump.

"E, em algum momento, Biden disse: 'Não. Eles deveriam poder entrar para a Otan.' Bem, então a Rússia tem alguém bem na sua porta, e eu poderia entender seus sentimentos sobre isso."