Itaú: Inadimplência (90 dias) vai a 2,4% no 4tri24, baixa de 0,4 p.p. em 12 meses

A inadimplência da carteira de crédito do Itaú Unibanco ficou em 2,4% no quarto trimestre de 2024, índice 0,4 ponto porcentual menor que o observado um ano antes. Em um trimestre, o indicador caiu 0,2 p.p..

Houve melhoria em todos os segmentos de operação. No de maior carteira, o de pessoas físicas no Brasil, a inadimplência caiu 0,6 ponto em um ano, para 3,8%. Entre as micro, pequenas e médias empresas, recuou na mesma magnitude, para 2%.

Nas operações com grandes empresas no Brasil, o índice de inadimplência era de 0,02% no final de 2024, baixa de 0,08 p.p. em 12 meses.

Nos bancos que o Itaú mantém em outros países da América Latina, a inadimplência era de 1,3% ao final do quarto trimestre, 0,1 ponto abaixo da registrada um ano antes.

A chamada inadimplência antecedente, entre 15 e 90 dias, caiu de 2,3% para 2%, se consideradas todas as carteiras do banco.