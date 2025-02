Itaú: Custo de crédito é de R$ 8,643 bi no 4º trimestre, 5,5% abaixo

O Itaú Unibanco teve custo de crédito de R$ 8,643 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 5,5% em um ano, mas uma alta de 4,8% em um trimestre. O indicador inclui as provisões contra a inadimplência feitas pelo banco.

Em três meses, a variação se deu principalmente pelo efeito base. O Itaú reconheceu no balanço do terceiro trimestre do ano passado uma recuperação dos créditos da Americanas da ordem de R$ 500 milhões, o que impactou positivamente o custo de crédito. Esse efeito não se repetiu no quarto trimestre.

Nos últimos três meses do ano, as despesas brutas do Itaú com provisões foram de R$ 9,217 bilhões, baixa de 0,8% em um ano. Os descontos concedidos aos clientes somaram R$ 615 milhões, queda de 15,9%, e a recuperação de créditos foi de R$ 1,534 bilhão, alta de 24% em um ano.

O estoque de provisões para devedores duvidosos (PDD) chegou a R$ 51,596 bilhões, alta de 9,3% em um ano.

O índice de cobertura do Itaú fechou 2024 em 215%, baixa de 1 ponto porcentual em um ano, mas uma alta de 10 p.p. no comparativo com o terceiro trimestre do ano passado. O número indica que o Itaú contava com R$ 2,15 para cobrir cada R$ 1 em atraso.

A entrada de novos créditos em atraso foi de 0,9% da carteira do banco ao longo do trimestre, 0,1 ponto porcentual a menos que no mesmo intervalo de 2023. Ao todo, somou R$ 8,196 bilhões, baixa de 9,4% em um ano.