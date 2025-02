Irã pede que Opep se una contra possíveis sanções dos EUA ao petróleo

Por Elwely Elwelly

DUBAI (Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pediu aos membros da Opep que se unam contra possíveis sanções dos EUA contra o importante produtor de petróleo, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tentaria levar as exportações de petróleo de Teerã a zero.

Atualmente, as exportações de petróleo bruto do Irã estão em torno de 1,5 milhão de barris por dia, sendo a maior parte destinada à China. A perda de tal volume, equivalente a cerca de 1,4% do fornecimento mundial total, seria significativa para os mercados.

Pezeshkian fez os comentários em uma reunião com o secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais. A conta X da Opep nesta quarta-feira mostrou Al Ghais em uma visita ao Irã, que assume a presidência rotativa da Opep este ano.

"Acredito que se os membros da Opep estiverem unidos e trabalharem juntos, os EUA não poderão sancionar e pressionar um deles", disse Pezeshkian na reunião com Al Ghais, de acordo com a mídia estatal do Irã.

Na terça-feira, Trump restaurou sua campanha de "pressão máxima" sobre o Irã, com o objetivo de impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear. As exportações de petróleo do Irã atingiram o maior nível desde 2018, durante o mandato do presidente norte-americano, Joe Biden,, apesar das sanções dos EUA. O Irã continua isento das restrições de produção acordadas pelos países produtores de petróleo da Opep+.

O ministro do petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, disse a Al Ghais que a imposição de sanções unilaterais aos produtores de petróleo desestabilizaria os mercados de energia, informou o canal de notícias Shana do Ministério do Petróleo nesta quarta-feira.

"A despolitização do mercado de petróleo é uma questão vital para a segurança energética. A imposição de sanções unilaterais contra os principais produtores de petróleo e a pressão sobre a Opep desestabilizarão os mercados de petróleo e energia, além de prejudicar os consumidores em todo o mundo", disse Paknejad.

Políticas semelhantes durante o primeiro mandato de Trump levaram a uma queda acentuada nas exportações de petróleo iraniano para apenas 200.000 bpd em alguns meses de 2020. Em 2018, a Opep e seus aliados concordaram em aumentar a oferta depois que Trump pediu aos produtores que compensassem as perdas causadas pelas sanções contra o Irã.

Paknejad também disse à TV estatal nesta quarta-feira que Teerã havia preparado estratégias para qualquer situação relacionada às sanções dos EUA.