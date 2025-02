iPhone 16 tem até R$ 2.370 de desconto com cupom; confira como utilizar

O iPhone 16 (128GB) está com um desconto de R$ 2.370 hoje (5). Vendido no site da Apple pelo preço de lançamento (R$ 7.799), o produto pode ser encontrado na Amazon por R$ 5.429, com um cupom de R$ 150 exclusivo para assinantes do serviço Amazon Prime.

O preço promocional é válido ainda para a compra à vista (Pix ou boleto). Na opção de parcelamento, o valor é R$ 6.049.



Se você já é assinante Prime, para usar o desconto de R$ 150, é preciso clicar em "Resgatar" o cupom, na página de compra da Amazon, ou aplicar o cupom IPHONE150 na página de pagamento. Para quem não é assinante, o preço do iPhone 16 à vista é R$ 5.579.

Quais os recursos do iPhone 16?

Botão para controle da câmera. Um dos principais recursos do aparelho é um botão sensível ao toque localizado na lateral, que serve para controlar a câmera e acionar recursos de IA (Inteligência Artificial). Com isso, não é preciso tocar na tela para gravar vídeos, tirar fotos e mais.

O iPhone 16 também possui um novo agrupamento de câmeras com um conjunto duplo de sensores na vertical, que relembra modelos mais antigos do smartphone da Apple. Isso significa que a captura de vídeos espaciais é feita de modo mais imersivo.

Em resumo, o aparelho tem câmera de 48 MP ("Fusion") e zoom de até 2 vezes, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor, bem como câmera ultra-angular de 12 MP. Para selfies, a câmera frontal tem 12 MP.

Apple Intelligence. O modelo é compatível com o sistema operacional iOS 18, que acompanha o Apple Intelligence, sistema com recursos de IA. O usuário consegue ter acesso a resumos automáticos, edição de fotos e outras funcionalidades.

Bateria. O modelo promete uma bateria com autonomia para até 22 horas de reprodução de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio.

Processador. Vem com o chip A18, que possui seis núcleos: dois de desempenho e quatro de eficiência. Ainda tem GPU de cinco núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. De acordo com a Apple, o chip é 30% mais rápido em processamento do que o A16, presente no iPhone 15.

Além disso, o aparelho esquenta menos, já que tem uma estrutura interna feita para dissipar melhor o calor.

Tela. O celular da Apple possui tela OLED sem bordas de 6,1 polegadas, com resolução de 2556 x 1179 pixels e brilho máximo de 2.000 nits (unidade de medida de luminosidade) em ambiente externo e mínimo de 1 nit, durante a noite.

Resistência à água e poeira. Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos).

Como assinar o Amazon Prime

Caso tenha interesse em aproveitar o cupom, o Prime pode ser testado gratuitamente por 30 dias e, após esse período, custa R$ 19,90/ mês ou até 12x de R$ 13,90 (R$ 166,80/ano), dependendo do plano escolhido. Para assinar o Amazon Prime, basta:

Acessar o site do Amazon Prime;

Clicar em "Teste Grátis por 30 Dias";

Escolha entre a assinatura mensal ou anual e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias";

Se já tem conta na Amazon, preencha os campos com seu e-mail e senha; caso ainda não tenha, clique em "Criar sua conta na Amazon".

Siga as instruções para as próximas etapas fornecidas.

É importante lembrar que será preciso informar os dados de pagamento, porém, eles só serão usados e o valor só será descontado a partir do fim do período de testes. Ou seja, se você não quiser mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30º dia de teste.

Os assinantes Prime têm diversos benefícios como frete grátis, ofertas exclusivas, acesso ao Prime Video e mais.

