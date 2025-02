Após teto cair, Iphan diz que ordem religiosa é responsável por manutenção

O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) afirmou nesta quarta-feira (5), em nota conjunta com o Ministério da Cultura, que a responsabilidade pela manutenção e gestão da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", é da Ordem Primeira de São Francisco.

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após parte do teto da igreja, que é tombada pelo Iphan, desabar no Centro Histórico de Salvador.

O que aconteceu

O instituto ainda ressaltou que a igreja é de propriedade da Ordem Primeira de São Francisco. O Iphan também afirmou que, "enquanto órgão de proteção do patrimônio cultural brasileiro", atua na preservação do bem e citou uma ação de restauro nos painéis de azulejaria portuguesa, concluído em maio de 2023.

O órgão disse que está em andamento um projeto para a restauração do edifício. Eles não deram mais detalhes do projeto, nem a previsão para a conclusão do mesmo.

Ministério da Cultura e Iphan manifestaram pesar pelo desabamento. Também afirmaram acompanhar a situação de perto, com as autoridades locais. "Permanecemos à disposição para colaborar com as investigações e adotar as medidas necessárias para a preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural, reafirmando o compromisso com a proteção da memória nacional."

