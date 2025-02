Bombeiros não foram informados sobre necessidade de interditar igreja na BA

O coronel Adson Marchesini, comandante do Corpo dos Bombeiros da Bahia, disse ter sido uma surpresa o desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", e que não havia pedido para interdição do local. As declarações foram feitas pelo coronel durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (5).

Na verdade, foi uma surpresa o teto da igreja desabar. Estava já tendo um projeto de reforma na igreja, mas não chegou ao conhecimento do Corpo de Bombeiros a necessidade de interditar o local. Realmente foi um fato surpresa, foi uma tragédia.

Nós conseguimos chegar rápido, conseguimos resgatar ainda quatro [a Polícia Civil cita cinco] pessoas em vida. Infelizmente, outra vítima veio a óbito, mas a situação das igrejas aqui em Salvador, na sua maioria, é uma situação segura. Adson Marchesini, comandante do Corpo dos Bombeiros da Bahia

A igreja onde ocorreu o acidente fica localizada no Centro Histórico de Salvador. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. A vítima foi identificada como a turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos. A jovem, natural do município de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, visitava a igreja quando houve o desabamento, informou a Polícia Civil da Bahia à reportagem do UOL.

A morte da turista está sendo investigada pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Além de Giulia, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outra turista, informou a Polícia Civil. Eles foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Nenhum dos feridos corre risco de morte, segundo as autoridades.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. Os bombeiros prestaram atendimento aos feridos e realizaram buscas por possíveis vítimas na igreja. Ao final dos trabalhos, o local foi isolado e ficou sob responsabilidade da Defesa Civil. A Codesal (Defesa Civil de Salvador) informou à reportagem que um engenheiro foi encaminhado para a igreja.

Segundo a reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o frade Pedro Júnior Freitas, guardião e diretor da igreja, alertou o Iphan (Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) na segunda-feira sobre uma dilatação no forro do teto da Igreja de São Francisco, localizada no centro de Salvador (BA).

Lajst: 'Trump puxa a corda até chega a meio-termo com árabes'

No UOL News, o cientista político André Lajst afirmou que Trump está "puxando a corda" e pedindo o impossível para chegar a um meio-termo com árabes ao dizer que irá tomar Gaza e expulsar os palestinos que vivem na região.

Eu acho que, talvez, o Trump está puxando a corda até o final, pedindo o que é impossível de ser colocado em prática, para chegar no meio-termo com os países árabes. De eles aceitarem cuidar de Gaza nos próximos anos, dando fim ao concordo com Hamas, e governar a Faixa de Gaza enquanto um governo palestino possa substituir o Hamas. André Lajst, cientista político, que mora em Israel

Na noite de terça-feira, Trump chocou o mundo ao anunciar seu plano, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao anunciar o plano de expulsar os palestinos que vivem em Gaza. Ele, no entanto, não explicou como e quando isso ocorreria. A ideia foi alvo de condenações tanto por parte de aliados como de adversários dos EUA.

Assista ao trecho no vídeo abaixo

Embaixador: 'Trump brinca com a segurança mundial'

No UOL News, Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil, afirmou que Donald Trump está brincando com a segurança mundial ao declarar que os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e expulsarão os palestinos.

O mundo está consternado com o que parece ser uma brincadeira do presidente dos EUA. Gaza e a Palestina pertencem aos palestinos.

O presidente de uma superpotência está brincando com a segurança do mundo. Nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, independentemente das declarações dele. É sábio retratar e, como superpotência, tem que defender a paz e não promover guerras, como as que se mantêm na área.

Ainda acredito no direito internacional. O mundo pagou duas guerras mundiais e um alto preço como humanidade e nós pagamos um alto preço como povo palestino. É hora de querer fazer valer realmente o direito internacional, e não o direito de uso da força. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Assista ao trecho no vídeo abaixo

Quais os países na mira de Trump?

Desde que tomou posse em 20 de janeiro, Trump já comprou briga com diversos países, como China, Canadá, México, Dinamarca e o Panamá.

E a lista segue crescendo, já que na terça-feira o republicano afirmou que pretende tomar o controle da Faixa de Gaza, gerando críticas internacionais. Outro país que entra no discurso agressivo do presidente norte-americano é o Irã, ameaçado de sanções caso siga com seu plano nuclear e supostos planos de assassinar Trump.

