Teto da 'igreja de ouro' desaba em Salvador e mata 1; veja vídeo

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", desabou na tarde desta quarta-feira (5), no Centro Histórico de Salvador. Ao menos uma pessoa morreu e aproximadamente cinco ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

A vítima é uma mulher. Ela ainda não foi identificada e não há informações se ela é turista. Os feridos estão com lesões leves, informou a corporação à imprensa nesta tarde.

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos após o desabamento. A parte onde os fiéis ficam durante às missas está ocupada por destroços, incluindo madeiras que faziam parte do teto.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. Os bombeiros estão prestando atendimento aos feridos e ainda realizam buscas por possíveis vítimas na igreja.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também trabalham no local. O DPT (Departamento de Polícia Técnica) foi acionado para auxiliar no caso.

Igreja é tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O UOL questionou o órgão, que disse ter recebido a demanda e dará o "retorno o mais rápido possível" sobre a ocorrência.

Igreja é ponto turístico

A Igreja e Convento de São Francisco foram construídos entre os séculos 17 e 18. Os locais são considerados uma das "Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo" e são tombadas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Igreja tem uma "faustosa decoração interior", fruto do Barroco brasileiro, diz prefeitura de Salvador. A fachada do local é barroca e conta com painéis de azulejos portugueses com a reprodução do nascimento de São Francisco.

Interior da igreja tem talhas de madeira moldadas em ouro em pó. Entre os símbolos na parte interna do local estão folhas, flores e anjos.