'Igreja de ouro': veja como era teto que desabou em Salvador

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", desabou na tarde desta quarta-feira (5), no Centro Histórico de Salvador. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Como era o interior da Igreja

Igreja tem uma "faustosa decoração interior", fruto do Barroco brasileiro, destaca prefeitura de Salvador. A fachada do local é barroca e conta com painéis de azulejos portugueses com a reprodução do nascimento de São Francisco.

Interior da igreja tem talhas de madeira moldadas em ouro em pó. Entre os símbolos na parte interna do local estão símbolos como folhas, flores e anjos.

Igreja é tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O UOL questionou o órgão, que disse ter recebido a demanda e dará o "retorno o mais rápido possível" sobre a ocorrência.

Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", em Salvador, em foto de janeiro de 2023 Imagem: Lucas Rodrigues/UOL

A Igreja e Convento de São Francisco foram construídos entre os séculos 17 e 18. Os locais são considerados uma das "Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo" e tombadas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Interior da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, em foto de arquivo Imagem: Reprodução/Prefeitura de Salvador

Festas de Santo Antônio e São Francisco são marcas do local. A igreja também celebra quatro missas semanais - uma aos domingos, duas nas terças e uma nas sextas - e recebe visitação diariamente, das 9h às 17h de segunda a sábado, e das 10h às 16h aos domingos e feriados, sob uma taxa de R$ 10.

Desabamento matou uma pessoa

A vítima é uma mulher. Ela ainda não foi identificada e não há informações se ela é turista. Os feridos estão com lesões leves, informou a corporação à imprensa nesta tarde.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. Os bombeiros estão prestando atendimento aos feridos e ainda realizam buscas por possíveis vítimas na igreja.

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos após o desabamento. A parte onde os fiéis ficam durante às missas está ocupada por destroços, incluindo madeiras que faziam parte do teto.