Guerra dos bonés: Ciro Gomes publica foto com acessório escrito 'vão trabalhar vagabundos'

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) entrou na chamada "guerra dos bonés" e publicou uma montagem usando o acessório nesta quarta-feira, 5. Na cor amarela, o item leva a frase: "Vão trabalhar vagabundos".

A publicação foi feita no perfil do X (antigo Twitter) do político, que atualmente não tem mandato eletivo.

A frase usada na montagem de Ciro é remetida aos políticos, incluindo parlamentares, ministros e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nos últimos dias adotaram o uso dos itens como forma de críticas, que foram sendo rebatidas e escalaram o "conflito".

O acessório foi usado pela primeira vez no sábado, 1.º, por governistas no Congresso, com os dizeres "O Brasil é dos brasileiros", no dia das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. O ato gerou reação de oposicionistas, que apareceram nesta segunda-feira, 3, com bonés verde e amarelo, com a frase: "Comida barata novamente. Bolsonaro 2026".

Nesta terça-feira, 4, Lula publicou um vídeo usando o boné que a base do governo levou para o Congresso. Como mostrou o Estadão, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a ideia da frase partiu do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o marqueteiro Sidônio Palmeira.

Já os itens usados pela oposição foram confeccionados a pedido do novo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que afirmou ter sido uma resposta direta a Sidônio.

Nesta terça, o novo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a "guerra dos bonés". "Para mim, boné serve para proteger a cabeça do sol, não para resolver os problemas do País. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta para pensar em como ajudar o Brasil a ir para frente", escreveu Motta em publicação no X (antigo Twitter).

Internautas reagiram à publicação de Ciro, apoiando o pedetista, mas houve quem questionou: "e o senhor, está trabalhando onde?".

Ciro concorreu a sua quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização, e terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos.