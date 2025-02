Governo prevê 'supersafra' de grãos no Brasil em 2025

O Ministério da Agricultura antecipou nesta quarta-feira (5) uma safra recorde de 322,3 milhões de toneladas de grãos em 2025, depois de um 2024 marcado por desastres climáticos.

"Teremos uma supersafra brasileira de novo. Vai bater todos os recordes", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, durante um evento público em Brasília.

O total chegará a 322,3 milhões de toneladas, um crescimento de 8,2% em relação ao ano anterior, segundo as previsões apresentadas pelo ministro.

A temporada será especialmente favorável para o amendoim (+46,6%) e o arroz (+13,2%).

A soja, o grão de maior produção no país, também terá um incremento importante (+12,6%), graças ao "clima favorável registrado durante o desenvolvimento das culturas de primeira safra" e ao aumento de área cultivada, explicou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A entidade, no entanto, "mantém as atenções para os efeitos do comportamento climático até a finalização dos trabalhos de colheita do grão", que registravam um avanço de 9% no final de janeiro e terminam nos próximos meses.

Em 2024, o Brasil enfrentou inundações históricas na região agrícola do Rio Grande do Sul. Depois, boa parte do país experimentou a pior seca em 74 anos. Esses fatores provocaram uma queda de 7,2% na produção de grãos em comparação com 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os fenômenos climáticos extremos ocorridos no Brasil estão vinculados ao aquecimento global, segundo especialistas.

