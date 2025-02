Governo estende prazo de pagamento de consignado para aposentados para 96 meses

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou nesta quarta-feira a ampliação de 84 para 96 meses do prazo máximo para pagamento de empréstimos consignados por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"O aviso que a gente está dando é para essa massa de gente, aposentado e pensionista, que passa a entender que, em vez de poder dividir sua prestação em 84 prestações, poderá fazê-lo em até 96 prestações", afirmou Lupi em coletiva de imprensa.

A medida é implementada por meio de uma instrução normativa e passará a valer efetivamente na quinta-feira, quando deve ser publicada no Diário Oficial da União, para as modalidades de consignado, cartão de crédito consignado e consignado de benefício.

Segundo o ministro, a mudança tem como objetivo diluir o valor das parcelas no tempo, ajudando a "aliviar um pouco o peso da prestação", e também melhorar o cenário de negociação para o setor financeiro.

"Facilita o sistema financeiro, porque tira o gargalo do fecho", afirmou o Lupi. "Possibilita você ter uma negociação mais ampla para a pessoa poder pegar o valor emprestado.