Governo da França sobrevive à moção de desconfiança e orçamento de 2025 é adotado

O governo da França sobreviveu a uma moção de desconfiança nesta quarta-feira, 5, no parlamento e o orçamento do estado para 2025 foi finalmente adotado. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, utilizou poderes constitucionais especiais para aprovar o projeto de orçamento sem uma votação pelos legisladores, o que gerou a moção de desconfiança.

Apenas 128 legisladores aprovaram a moção, muito longe dos 289 votos - ou metade das cadeiras da Assembleia Nacional - necessários para que fosse aprovada. Tanto os socialistas quanto os legisladores de extrema-direita haviam dito que não apoiariam a moção, tornando impossível seu sucesso.

Bayrou, um veterano centrista, foi nomeado em dezembro em meio a uma crise política caótica, provocada por disputas orçamentárias que levaram ao colapso do governo de seu antecessor.

A política francesa tem estado em desordem desde que o presidente Emmanuel Macron convocou eleições antecipadas no ano passado, em que nenhum partido conquistou maioria no parlamento.

Sob a Constituição da França, o fracasso da moção transforma automaticamente o orçamento de 2025 em lei.

O orçamento visa reduzir o déficit da França para 5,4% do PIB este ano, incluindo cortes de gastos e aumentos de impostos no total de 50 bilhões de euros, disse o governo de Bayrou. O déficit da França em 2024 atingiu 6,1% do PIB. Fonte: Associated Press.