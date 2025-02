Governo considera que plano logístico irá colaborar para redução de custo dos alimentos

O governo federal considera que o plano para o escoamento da safra de grãos de 2025, apresentado nesta quarta-feira, 5, pode colaborar para a redução do preço dos alimentos no mercado interno. As avaliações de ministros são de que os investimentos em infraestrutura de transportes resultarão em menor custo logístico, podendo alcançar o consumidor final.

"As concessões de hidrovias, por exemplo, reduzem em quase 40% o custo das operações logísticas que hoje dependem das rodovias. Significa que, ao final, vamos trabalhar no médio e longo prazo também para ter custos de alimentos mais baratos na mesa do consumidor", afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O governo vai investir R$ 7,15 bilhões em medidas para escoamento da safra de grãos deste ano.

A cifra inclui aportes públicos previstos pelo Ministério dos Transportes e pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor) e considera valores previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o plano de escoamento, embora atenda fundamentalmente as demandas para exportação, alcança o mercado interno. "Com olhar para hidrovias, ferrovias e rodovias, sem dúvida alguma terá efeito no preço final para o consumidor."

Presente no evento, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a descartar qualquer "pirotecnia" em medidas do governo para frear alta dos preços dos alimentos.

"Não terá pirotecnia. Terá sim um acompanhamento, direcionamento para que possamos produzir o que mais pode faltar na mesa dos brasileiros. Quando tem abundância, a inflação cede. Este é o planejamento que se está cumprindo", afirmou o ministro.