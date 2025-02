Pequenas e potentes: veja 8 air fryers compactas para quem tem pouco espaço

O Guia de Compras UOL preparou uma lista de air fryers para quem tem pouco espaço na cozinha mas não quer abrir mão de receitas mais saudáveis, sem precisar usar óleo. E o melhor: alguns dos modelos escolhidos estão com até 45% de desconto.

Na seleção, as fritadeiras elétricas possuem tecnologia de circulação de ar para um cozimento uniforme e bases antiaderentes, que evitam que os alimentos grudem, facilitando na hora da limpeza. Confira os modelos a seguir e suas características:

Possui um cesto quadrado com três litros de capacidade;

Modelo com tecnologia Air Flow, que promete circulação de ar quente em 360°;

Com timer mecânico de 60 minutos, luz indicadora, desligamento automático e base antiderrapante;

Disponível em 110 V e 220 V.

Fritadeira com cesto quadrado com 3,5 litros;

Com tecnologia Air Circuit, que promete um ar ultrarrápido em espiral para um cozimento uniforme;

Possui três camadas antiaderentes;

Disponível em 110 V e 220 V, que variam de preço.

Cesto redondo, removível e com aberturas laterais, além de ser antiaderente;

Capacidade de 3,5 litros;

Air fryer com tecnologia de circulação de ar quente, que garante o cozimento uniforme dos alimentos;

Com controle de temperatura de até 200°C, timer de 60 minutos e acabamento em aço inox;

Disponível em 110 V e 220 V.

Fritadeira com cesto de 1,4 litros;

Com tecnologia Cyclone Air 360°, que garante cozimento de alimentos uniforme;

Possui nove menus com instrução de tempo, temporizador de até 30 minutos e temperatura fixa em 200°C

Promete ser silenciosa e ideal para preparar pequenas porções individuais.

Modelo com cesto quadrado de 1,5 litros de capacidade;

Com timer de 30 minutos, controle de temperatura de até 200°C, luz indicativa de funcionamento e aviso sonoro após o preparo;

Possui uma grelha interna removível e com revestimento antiaderente;

Cesto com revestimento antiaderente de quatro litros;

Tecnologia de ar aquecido com circulação dupla: garante a circulação de ar em 360°C, preparando alimentos congelados em alguns minutos;

Promete aquecimento entre 10 a 60 minutos;

Possui um sensor que desliga a fritadeira automaticamente quando a bandeja é removida.

Equipada com cesto quadrado;

Capacidade de cinco litros, uma opção ideal para famílias;

Com revestimento duplo antiaderente, que promete aumentar a durabilidade do cesto;

Promete circulação de ar em 360° para garantir cozimento mais uniforme dos alimentos;

Possui timer de 60 minutos e ajuste de temperatura entre 80°C e 200°C.

Disponível em 127 V e 220 V, que variam de preço.

Fritadeira com cesto quadrado;

Capacidade de quatro litros, modelo ideal para famílias;

Com tecnologia Estrelar, que promete fluxo de ar por todos os lados.

Possui times de 30 minutos, desligamento automático e ajuste de temperatura de 80°C a 200°C;

Disponível em 110 V e 220 V, que variam de preço.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.