Maierovitch: Flávio Dino parece ter tido uma 'crise de Moraes'

O professor e colunista Wálter Maierovitch comparou a atuação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino ao do seu colega de corte, o ministro Alexandre de Moraes, no caso que investiga a falta de transparência nas emendas parlamentares, durante participação no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (5).

O Flávio Dino decidiu muito bem a respeito da falta de transparência das emendas. Agora, o que me incomoda é quando um magistrado tira a toga e coloca a estrela de xerife. O Flávio Dino está investigando. Ele deve ter tido uma crise de Alexandre de Moraes. Juiz não é promotor de Justiça. Juiz não é delegado de polícia. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Em dezembro, Dino determinou a suspensão do pagamento de R$ 4 bilhões de emendas parlamentares e pediu que a PF (Polícia Federal) abrisse inquérito para apurar a liberação dessa modalidade de emendas e a suposta manobra de Arthur Lira (Progressistas), então presidente da Câmara dos Deputados. A decisão de Dino foi uma resposta ao pedido do PSOL e outras entidades. (Entenda a crise entre Dino e Congresso abaixo)

Recentemente, a PF (Polícia Federal) atendeu ao pedido e abriu investigação para apurar a suposta articulação feita por Lira. Ele teria driblado a transparência ao fazer a indicação de emendas parlamentares ao governo federal por meio de comissões da Casa. O político extinguiu as comissões e enviou um ofício ao governo federal sem o aval desses colegiados.

Não estou fazendo a defesa do Lira, que não é o santo da minha devoção, muito pelo contrário. O que eu olho sempre é a Constituição.

E quando se fala que 'ah, ele vai tentar conciliar o Estado...', na realidade, isso não é a conciliação judicial, o que ele está tentando já com o futuro, com novos chefes de poder, tentar uma composição... volto a falar, isso é coisa para o Ministério Público que defende a sociedade, não é para o Judiciário. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Crise entre Dino e congressistas

No início de dezembro, o STF havia confirmado decisão monocrática do magistrado que liberou, sob condições, o pagamento de emendas parlamentares. Dino já havia determinado a suspensão das verbas até que o Legislativo aprovasse regras de transparência.

As condições impostas por Dino causaram tensão entre os congressistas, que querem a liberação dos recursos sem as ressalvas colocadas pelo magistrado.

Antes de ser internado às pressas, em São Paulo, ainda em dezembro, Lula convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para debater a liberação de emendas e a votação do pacote de ajuste fiscal.

Lajst: 'Trump puxa a corda até chega a meio-termo com árabes'

No UOL News, o cientista político André Lajst afirmou que Trump está "puxando a corda" e pedindo o impossível para chegar a um meio-termo com árabes ao dizer que irá tomar Gaza e expulsar os palestinos que vivem na região.

Eu acho que, talvez, o Trump está puxando a corda até o final, pedindo o que é impossível de ser colocado em prática, para chegar no meio-termo com os países árabes. De eles aceitarem cuidar de Gaza nos próximos anos, dando fim ao concordo com Hamas, e governar a Faixa de Gaza enquanto um governo palestino possa substituir o Hamas. André Lajst, cientista político, que mora em Israel

Na noite de terça-feira, Trump chocou o mundo ao anunciar seu plano, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao anunciar o plano de expulsar os palestinos que vivem em Gaza. Ele, no entanto, não explicou como e quando isso ocorreria. A ideia foi alvo de condenações tanto por parte de aliados como de adversários dos EUA.

Assista ao trecho no vídeo abaixo

Embaixador: 'Trump brinca com a segurança mundial'

No UOL News, Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil, afirmou que Donald Trump está brincando com a segurança mundial ao declarar que os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e expulsarão os palestinos.

O mundo está consternado com o que parece ser uma brincadeira do presidente dos EUA. Gaza e a Palestina pertencem aos palestinos.

O presidente de uma superpotência está brincando com a segurança do mundo. Nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, independentemente das declarações dele. É sábio retratar e, como superpotência, tem que defender a paz e não promover guerras, como as que se mantêm na área.

Ainda acredito no direito internacional. O mundo pagou duas guerras mundiais e um alto preço como humanidade e nós pagamos um alto preço como povo palestino. É hora de querer fazer valer realmente o direito internacional, e não o direito de uso da força. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Assista ao trecho no vídeo abaixo

Quais os países na mira de Trump?

Desde que tomou posse em 20 de janeiro, Trump já comprou briga com diversos países, como China, Canadá, México, Dinamarca e o Panamá.

E a lista segue crescendo, já que na terça-feira o republicano afirmou que pretende tomar o controle da Faixa de Gaza, gerando críticas internacionais. Outro país que entra no discurso agressivo do presidente norte-americano é o Irã, ameaçado de sanções caso siga com seu plano nuclear e supostos planos de assassinar Trump.

