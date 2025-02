Filho de Bruno Covas, Tomás Covas deixa cargo que ocupava na Prefeitura de SP

Tomás Covas (PSDB), filho do ex-prefeito Bruno Covas, deixou o cargo que ocupava na Coordenação de Políticas para Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Sua exoneração da Prefeitura de São Paulo foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (4).

Tomás ocupava o cargo de coordenador desde junho do ano passado. Ao jornal Folha de São Paulo, ele disse ter optado pela saída da vida pública para focar nos estudos.

Ricardo Nunes (MDB) assumiu a Prefeitura após a morte do pai de Tomás, Bruno Covas, em decorrência de um câncer no trato gastrointestinal. No ano passado, o jovem apoiou a reeleição de Nunes, o que gerou especulações quanto a uma possível expulsão do PSDB. Na época, o emedebista defendeu o pupilo e disse que ele seria "super bem-vindo" ao partido caso fosse expulso da sigla tucana.

Os dois foram juntos votar no pleito municipal de 2024, e, quando Tomás foi questionado sobre a possibilidade de uma candidatura no futuro, Nunes interveio: "Vai ser deputado. Estou lançando ele aqui para 2026", afirmou o prefeito.

Apesar de demonstrar interesse, o jovem ressaltou que seria "uma responsabilidade muito grande". Ele cogitou começar se candidatando à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). "Eu, pessoalmente, acho que deputado estadual seria um primeiro passo mais interessante e tranquilo do que federal", disse em outubro do ano passado.

A reportagem do Estadão tentou contato com Tomás Covas, mas não havia obtido um retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.