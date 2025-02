FGV: Indicador Antecedente de Emprego cai 2,2 pontos em janeiro ante dezembro, para 76,1 pontos

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) caiu 2,2 pontos na passagem de dezembro para janeiro, para 76,1 pontos, menor nível desde novembro de 2023, quando estava em 75,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 5. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp recuou 1,9 ponto.

"A virada do ano não trouxe mudança na trajetória do IAEmp. O primeiro resultado do ano aprofunda a queda observada no final de 2024 e sugere desaceleração para o mercado de trabalho nos próximos meses. O aumento da incerteza, aliado a uma piora no cenário macroeconômico, especialmente com dólar e juros em alta, parece influenciar as percepções dos empresários, que se mostram mais cautelosos", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

"Ainda é cedo para indicar que essa será a trajetória do indicador ao longo do ano, mas a terceira queda consecutiva, a disseminação da piora e expectativa de desaceleração da atividade econômica, indicam que a evolução do mercado de trabalho este ano será mais lenta", completou Tobler.

Em janeiro, seis dos sete componentes do IAEmp contribuíram negativamente para o resultado. Os piores desempenhos foram dos itens Emprego Local Futuro do Consumidor, que contribuiu com -0,7 ponto, Situação Atual dos Negócios de Serviços, com -0,4 ponto, e Tendência dos Negócios de Serviços, com -0,4 ponto.