Faturamento do setor mineral do Brasil sobe 9,1% em 2024, a R$270,8 bi, diz Ibram

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento do setor mineral brasileiro alcançou 270,8 bilhões de reais em 2024, um aumento de 9,1% ante o ano anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que representa as mineradoras no Brasil.

As exportações do segmento somaram 402,4 milhões de toneladas no ano passado, alta de 2,6% em relação ao ano anterior. Já as vendas externas de minério de ferro alcançaram 389 milhões de toneladas, avanço de 2,9% na mesma comparação.

A arrecadação de royalties da mineração, a chamada Cfem, somou 7,5 bilhões de reais em 2024, alta de 8,6% versus um ano antes, segundo o Ibram, que representa empresas como Vale, Gerdau, ArcelorMittal e Mosaic.

Já em relação a investimentos, a instituição projetou cerca de 68,4 bilhões de dólares no período entre 2025 e 2029, alta de mais de 6% ante o montante previsto no período anterior (de 2024 a 2028).

