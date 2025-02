Estrela de Cristiano Ronaldo segue brilhando aos 40 anos na Arábia Saudita

À medida que se aproxima o crepúsculo de Cristiano Ronaldo como jogador, o seu número de fãs é maior do que nunca, num momento em que o português ultrapassa a linha dos 40 anos, sem que sua estrela tenha se apagado no futebol da Arábia Saudita.

Quando o jogador nascido em 5 de fevereiro de 1985 assinou com o Al-Nassr de Riade, há dois anos, o ex-artilheiro do Manchester United, Real Madrid e Juventus parecia ter priorizado um salário astronômico à possibilidade de continuar a melhorar seus números nas principais ligas europeias.

Mas longe de ficar afastado do melhor futebol internacional, sua saída foi imitada por vários craques em declínio, como Karim Benzema e Neymar, prejudicado por lesões, que foram jogar no milionário campeonato saudita.

O país petrolífero foi designado em dezembro passado como organizador da Copa do Mundo de 2034, o ponto alto da estratégia do reino do Golfo de renovar a sua imagem através dos esportes, do turismo e da cultura.

O pioneira nessa iniciativa é Cristiano Ronaldo, embaixador desse Mundial, com mais de um bilhão de seguidores nas suas diferentes redes sociais.

Quando 'CR7' abriu seu canal no YouTube em agosto do ano passado, ele ganhou um milhão de inscritos em apenas 90 minutos e 20 milhões em 24 horas. Atualmente, tem mais de 73 milhões.

Mas a onipresença na internet de seu sorriso imaculado e seu abdômen definido não diminuiu seu desempenho em campo.

Na segunda-feira marcou dois gols pela sua equipe, um deles de cabeça, e é visto com as mesmas exigências consigo e com os companheiros como fazia nos seus melhores momentos no Real Madrid.

"Com a idade, a capacidade física diminui. Por isso, teria sido fácil para Ronaldo garantir todo o dinheiro saudita e gradualmente desaparecer dos holofotes", disse à AFP Simon Chadwick, professor de Economia do Esporte e Geopolítica na Skema Business School.

- Ficar, ir embora, ou se aposentar -

"Mas o entusiasmo e a paixão que ele segue demonstrando falam de um profissional consumado, um jogador profundamente apaixonado e um atleta fisicamente determinado", acrescentou.

Embora a oportunidade de erguer uma Copa do Mundo talvez já tenha lhe escapado, ao contrário de seu rival argentino Lionel Messi, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e da Liga dos Campeões continua sendo um colecionador de recordes.

Em setembro, ultrapassou os 900 gols como profissional, feito muito difícil de igualar. Atualmente com 923 e um retrospecto de 35 gols na Saudi Pro League na temporada passada, o gol de número 1000 aparece no horizonte.

Apesar dos números, Ronaldo ainda não conquistou nenhum título de prestígio pelo Al-Nassr, sendo a Copa dos Campeões dos Clubes Árabes de 2023 seu único título na Arábia Saudita.

Mas seu futuro ainda não está totalmente claro, com um contrato que expira em junho, e ainda não se sabe se ele irá renovar.

Seja qual for a sua decisão - continuar no Al-Nassr, mudar de ares ou se aposentar - sua marca no futebol saudita permanece firmemente marcada. "Sem dúvida, a sua presença foi fundamental para a candidatura saudita ao Mundial, especialmente pelos seus comentários positivos" sobre o país, disse à AFP Omar Nassef, analista de futebol de uma rede de televisão egípcia.

"Não se trata apenas da quantidade de dinheiro, mas também de jogar numa liga com um dos melhores jogadores do mundo".

