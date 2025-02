Engajado e alucinante: documentário brasileiro 'A Queda do Céu' estreia na França com elogios da crítica

O documentário "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, estreia nesta quarta-feira (5) nos cinemas da França e ganha destaque nas críticas dos principais jornais do país. Os diários destacam a imersão que o trabalho propõe na vida e luta do povo Yanomami.

Um filme "desconfortável e alucinante", afirma o jornal Libération sobre "uma das últimas etnias indígenas ancestrais, na luta para preservar os recursos da floresta em perigo". Para o diário francês, o documentário "está a anos-luz" do que já foi produzido sobre a questão até o momento, retratando "a opressora ameaça do homem branco (...) às comunidades indígenas e cidades da floresta amazônica para explorar suas terras e riquezas".

"Um trabalho em imersão" no mundo Yanomami, diz o site da revista NouvelObs, "entre documentário e ópera celeste", que oferece "um vertiginoso mergulho sensorial, político e hipnótico" na cultura desta comunidade indígena. Mesmo tom da parte da revista Courrier International, que afirma que Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha fazem o espectador descobrir o interior do universo Yanomami, sob o ponto de vista deste povo, proporcionando "uma experiência à parte".

"Com os Yanomamis do Brasil, a voz da floresta", diz a revista Télérama no título de sua crítica. "Um filme desconcertante e engajado", que prevê "um futuro obscuro", observa o texto. Para a publicação semanal, "A Queda do Céu" faz o caminho oposto dos trabalhos etnográficos tradicionais, que tentam traduzir diferentes culturas e aclimatar o espectador. A matéria descreve uma imersão do espectador em "um mundo estrangeiro", e aposta que "certas faíscas e certos ecos poderão nos marcar de forma permanente".

"Ainda Estou Aqui"

"Um documentário comovente e geopoético", destaca a revista cultural Les Inrocks, descrevendo o trabalho como "inspirante e longe dos filmes acadêmicos". A matéria também lembra que a co-diretora de "A Queda do Céu", Gabriela Carneiro da Cunha, também é atriz e trabalha em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, também em cartaz nos cinemas franceses. Já Eryk Rocha "é filho do imenso cineasta brasileiro Glauber Rocha", reitera o texto.

Les Inrocks ainda salienta que o documentário do casal é inspirado no livro homônimo do antropólogo francês Bruce Albert e "o grande xamã Davi Kopenawa, porta-voz dos Yanomamis do Brasil".