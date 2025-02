Economista-chefe do BCE defende afrouxamento moderado da política monetária

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve afrouxar sua política monetária em um ritmo moderado para equilibrar os riscos de restringir desnecessariamente o crescimento e fomentar a inflação, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta quarta-feira.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos em cada uma de suas últimas quatro reuniões e os mercados preveem pelo menos mais três cortes da taxa de juros neste ano, com a expectativa de que a inflação ao consumidor retorne para a meta de 2% em meados do ano.

"Um caminho intermediário é apropriado, que não sobrecarregue os riscos", disse Lane em Washington.

"É prudente manter a agilidade no ajuste da postura conforme apropriado, dependendo dos dados e de cada reunião, e não se comprometer previamente com nenhuma trajetória específica da taxa de juros", acrescentou Lane.

Lane argumentou que quaisquer tarifas comerciais impostas à Europa pelos Estados Unidos pesariam sobre o crescimento, mas o impacto sobre a inflação é menos certo e depende da composição exata das medidas e da provável retaliação.

Em seu discurso no Peterson Institute for International Economics, Lane também pareceu minimizar o foco dos investidores na chamada taxa neutra, que não estimula nem desacelera o crescimento.

O BCE há muito tempo afirma que está removendo a "restrição" da política monetária, o que tem levado a especulações sobre o nível exato em que essa restrição termina, já que esse poderia ser um possível ponto final para os cortes de juros.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, colocou o nível neutro entre 1,75% e 2,25%, ainda bem abaixo do patamar atual da taxa do BCE, a 2,75%, mas Lane pareceu não enfatizar o conceito.

Ele disse que a política monetária não pode ser resumida em um único indicador, especialmente porque o neutro é um intervalo incerto e relativamente amplo.

"A incerteza sobre o nível da taxa neutra e, de forma mais geral, sobre a força da transmissão monetária está inevitavelmente associada à incerteza sobre as perspectivas de inflação e sobre as perspectivas econômicas", disse ele.

(Por Balazs Koranyi)