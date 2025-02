Depoimento revela que Dino investiga suposta manipulação de emendas de Lira

Depoimento revela que o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), leva adiante investigação contra manipulação de emendas orçamentárias pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

O deputado José Rocha (União-BA), que foi presidente da Comissão de Integração Nacional da Câmara, disse ao UOL que há duas semanas depôs na PF a pedido de Dino. Ele contou:

"Formalizei aquilo que já vinha dizendo publicamente: o Arthur Lira impediu que eu cumprisse determinação do ministro Flávio Dino de apresentar os nomes dos autores de todas as emendas propostas pela minha comissão."

O inquérito está sendo conduzido em caráter sigiloso. Nem Rocha tem cópia de seu depoimento.

José Rocha, deputado do União Brasil Imagem: Mário Agra/Câmara dos Deputados

Mas ele havia contado à revista piauí e repetiu à colunista Natália Portinari, do UOL, que Arthur Lira o afastou do comando da comissão para determinar que R$ 320 milhões em emendas parlamentares fossem destinadas para Alagoas, o estado do ex-presidente da Câmara.

À reportagem, ele disse que reafirmou tudo no depoimento.

O andamento dessa investigação atrapalha não só os planos eleitorais de Lira no seu estado. Também pode complicar sua possível nomeação na reforma ministerial que Lula deve promover nas próximas semanas.

A pergunta é: Lula vai nomeá-lo ministro mesmo se Dino concluir que Lira agiu pessoalmente para desviar emendas parlamentares impositivas da comissão para seu estado?

Rocha disse que, no dia 12 de dezembro, reuniu a comissão para lavrar em ata os autores das emendas, seguindo a determinação de Dino no início daquele mês.

Ele conta que, no mesmo dia, Lira baixou um ato, como presidente da Câmara, suspendendo a reunião.

O inquérito da PF em que José Rocha depôs foi aberto no final de dezembro para apurar o descumprimento da decisão de Dino.

Esse depoimento mostra que o ministro pode esticar mais ainda a corda no pescoço do ex-presidente da Câmara, atrapalhando todos os seus planos políticos futuros.

Resta saber como os deputados reagirão. Hugo Motta (Republicanos-PB) assumiu a presidência da Câmara graças ao apoio explícito de Lira, que continua muito forte na Casa.

