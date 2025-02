Deficiência de B12 pode causar problema nos pés difícil de se reverter

A vitamina B12 é essencial para a formação dos glóbulos vermelhos e a síntese (produção) de DNA, RNA e mielina, substância que é uma espécie de camada protetora dos neurônios. O nutriente também é necessário para manter os nervos funcionando normalmente e prevenir a degeneração celular.

Em comparação a outras vitaminas do complexo B, a vitamina B12 tende a ser armazenada pelo organismo em maiores quantidades, o que não impede que sua falta ocorra em determinadas situações, resultando em sintomas como formigamento nos pés.

Esse formigamento, também chamado de neuropatia periférica, ocorre porque os nervos afetados não conseguem transmitir sinais de forma eficiente. O sintoma pode começar nas extremidades e, se não tratado, pode piorar com o tempo. Em estágios avançados da deficiência de B12, os danos aos nervos podem se tornar permanentes.

Outros sintomas para ficar atento

Imagem: iStock

A deficiência de vitamina B12 afeta principalmente o sistema nervoso (cérebro), o sistema hematológico (sangue), e o sistema gastrointestinal (estômago, intestino). Além de gerar formigamento nos pés —e nas mãos— também predispõe:

Sensação de fraqueza

Cansaço

Falta de ar

Palpitações

Alterações de humor

Dificuldade em caminhar

Dores musculares

Icterícia (olhos e pele mais amarelados)

Alterações gastrointestinais, como diarreia

Falta de apetite

Outros sinais são alterações neurológicas que prejudicam a atenção e a memória, e o desenvolvimento de anemia perniciosa, doença autoimune causada pela falta de vitamina B12.

Muitos sintomas podem estar ligados a outras alterações, por isso a avaliação de um profissional da saúde é tão importante.

Como aumentar a B12 e quando suplementar

Imagem: iStock

Além de incluir na dieta alimentos fonte de vitamina B12 (carne bovina e suína, frango, peixes e frutos do mar, ovos, além de pães, cereais e bebidas vegetais enriquecidos com esse nutriente), orienta-se mastigar bastante o que se come para ajudar na digestão.

O consumo de probióticos (como iogurtes e bebidas fermentadas) melhora a flora intestinal e favorece a absorção da vitamina B12.

Como ela está presente em produtos de origem animal, é importantíssimo que os adeptos de dietas veganas ou vegetarianas recorram à suplementação.

Para quem necessita, é possível que o profissional indique a metilcobalamina (forma ativa da vitamina B12) por meio de comprimidos ou de foma injetável.

No processo do metabolismo da vitamina B12 existem outros nutrientes associados, como as vitaminas B6, B9 e o ferro. Portanto, é importante avaliá-los para também verificar se há necessidade de suplementar outras substâncias.

Lembre-se de ter uma rotina de cuidados médicos, que inclua o check-up anual e a realização de exames de sangue periódicos. Isso ajuda no acompanhamento e na prevenção de deficiências nutricionais e reduz o risco de desenvolvimento de doenças.

*Com informações de reportagem publicada em 20/09/2024