Criação de vagas de trabalho no setor privado dos EUA sobe em janeiro, mostra ADP

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos aumentou em janeiro, segundo o Relatório Nacional de Emprego da ADP divulgado nesta quarta-feira.

Foram abertas 183.000 vagas de emprego no mês passado, depois de um aumento revisado para cima de 176.000 em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 150.000 empregos no setor privado, depois de um ganho de 122.000 relatado anteriormente em dezembro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego do governo, a ser divulgado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Não há correlação entre os dois relatórios.

A economia dos EUA deve ter aberto 141.000 empregos privados em janeiro, depois de 223.000 em dezembro, segundo uma pesquisa da Reuters. Estima-se que o ganho geral seja de 170.000 empregos fora do setor agrícola, após 256.000 em dezembro. A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 4,1%.

(Por Lucia Mutikani)