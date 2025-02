Contraventor usava dinheiro do Jogo do Bicho para furar dutos da Petrobras

Vinicius Drumond, bicheiro do Rio de Janeiro, é alvo de operação que investiga uma quadrilha especializada em furto de petróleo e derivados de dutos subterrâneos da Petrobras.

O que aconteceu

Bicheiro seria o líder do grupo. Eles utilizavam dinheiro da contravenção para exercer as atividades, segundo a investigação. De acordo com informações da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, Drumon já era conhecido pela polícia, mas "laranjas" atrapalhavam o rastreio de suas atividades na quadrilha.

Operação cumpre mandados de busca e apreensão. Deflagrada na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Ouro Negro mira casas, depósitos clandestinos e empresas de fachada para encontrar provas contra a quadrilha. Não há confirmação de mandados de prisão.

Com o dinheiro do jogo do bicho, o grupo pagava funcionários, comprava equipamentos para a perfuração dos dutos e transportava o petróleo. Além de Drummond, a DDSD investiga outros dois homens.

Assassinato de advogado

Drummond é ainda investigado por possível envolvimento no assassinato de um advogado em frente à Ordem dos Advogados do Brasil, no Centro do Rio. Segundo a investigação, a locadora de veículos que a quadrilha usava para as atividades com o petróleo é a mesma envolvida no crime, em fevereiro de 2024.

PM envolvido na morte trabalhava para o bicheiro. Informação foi levantada durante as investigações do caso, ainda em 2024.