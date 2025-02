Ciro Gomes entra na 'guerra de bonés': 'Vão trabalhar, vagabundos'

Do UOL, em São Paulo

Após parlamentares da oposição e da base protagonizarem a chamada "guerra de bonés", o ex-governador Ciro Gomes (PDT) também entrou na onda nesta quarta-feira (5) ao publicar uma imagem nas redes sociais.

O que aconteceu

A foto divulgada por Ciro mostra um boné amarelo com a frase "vão trabalhar, vagabundos". A imagem é uma montagem de uma foto tirada do ex-governador —ele não informou se vai produzir os bonés com o novo slogan.

A guerra de bonés teve início com os trabalhos do Congresso Nacional. Tanto parlamentares do governo, quanto da oposição, usaram os itens nos últimos dias em referência aos bonés usados por apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump.

Deputados do PL miraram próximas eleições. Os parlamentares usaram bonés verde-amarelos com a frase: "comida barata novamente. Bolsonaro 2026". A estratégia é uma cópia da que foi feita originalmente pelo governo. Os ministros de Lula utilizaram um boné azul com a inscrição: "O Brasil é dos brasileiros".

Estratégia foi colocada em prática pelo novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a frase é uma referência ao "orgulho do Brasil" e a "soberania" do país. "Ninguém bate continência para bandeira de outro país, não", disse. O boné utilizado por bolsonaristas nos EUA levava a frase "Make America Great Again", que em tradução livre significa "Faça a América grande de novo".