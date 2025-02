Homem morre, ruas ficam alagadas e aulas são suspensas após chuva no Recife

Fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a noite de ontem deixaram a cidade em estado de alerta e causaram transtornos na manhã desta quarta-feira (5).

O que aconteceu

Um homem morreu alagamento no centro da cidade. A suspeita é de que ele tenha sofrido choque elétrico. Ele caminhava na calçada de uma escola no bairro da Boa Vista quando caiu. Segundo a Neoenergia, responsável pela concessão da luz na cidade, nenhum vazamento de corrente foi identificado. O local passa por perícia do Instituto de Criminalística. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu tiveram dificuldade de chegar até o local por causa dos pontos de alagamento na cidade.

Com 140 milímetros de chuva em 24 horas, capital está em alerta máximo para chuvas extremas. A Prefeitura do Recife afirmou que todos os que não estiverem em áreas de risco devem permanecer em casa. Abrigos temporários foram disponibilizados para pessoas que estão em áreas com risco de deslizamento e a Defesa Civil pode ser acionada pelo 0800 081 3400.

Aulas suspensas na rede municipal. Todas as creches e escolas municipais tiveram as aulas canceladas nesta quarta-feira (5). A recomendação da prefeitura é que todas as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais também cancelem as aulas.

Ao menos duas universidades também cancelaram as aulas. A UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e a Universidade Católica de Pernambuco anunciaram a suspensão de atividades acadêmicas presenciais nos turnos da tarde e da noite.

Mais de 100 milímetros de chuva em 24 horas. Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), o município de Camaragibe, que faz divisa com o Recife, foi o mais atingido pelas águas. Depois dele, está Abreu e Lima, com 91,9 milímetros de chuva em um dia.

Linha de metrô fechada. A CBTU informou que o ramal centro do metrô do Recife não funcionará por causa das fortes chuvas. O ramal sul, que liga o centro da cidade ao município de Jaboatão dos Guararapes, segue operando.

Cidade de Jaboatão dos Guararapes, que também faz divisa com o Recife, está em alerta para inundação. Segundo a Apac, o rio Duas Unas tem possibilidade de transbordamento, pois atingiu a cota de alerta às 10h.