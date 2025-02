Chefe de transportes dos EUA reconsidera regras de tráfego aéreo e fala com Musk

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse nesta quarta-feira que está reconsiderando as regras que permitiram que supervisores de controle de tráfego aéreo reduzissem a equipe no Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, antes da colisão fatal entre um helicóptero e um avião do Exército que matou 67 pessoas na semana passada.

Duffy, que também disse ter conversado na terça-feira com Elon Musk, conselheiro de Trump, sobre a reforma do espaço aéreo, questionou o fato de os militares realizarem voos de helicóptero perto do congestionado Aeroporto Nacional Reagan.

"Se temos generais que estão voando em helicópteros por conveniência através deste espaço aéreo, isso não é aceitável. Pegue um maldito Suburban e dirija -- você não precisa pegar um helicóptero", disse Duffy, em um discurso em Washington.

O helicóptero Black Hawk estava em uma missão de treinamento e é possível que o piloto estivesse usando óculos de visão noturna.

"Também temos que examinar as missões (militares) que voaram no espaço aéreo de DC", disse Duffy. "Esperamos descobrir isso, mas se eles usavam óculos de visão noturna em uma missão como essa às nove horas da noite e não à uma da manhã, isso é inaceitável."

Ele observou que o helicóptero estava voando a 300 pés (91,4 m) -- acima dos 200 pés máximos para aquela rota.

"Temos que dar uma olhada de verdade na segurança em torno desse espaço aéreo... Podemos realizar missões de treinamento em um horário diferente da noite."

Duffy observou que, antes do acidente, duas posições de controle de tráfego aéreo foram consolidadas para helicópteros e aviões.

(Reportagem de David Shepardson)