Cessar-fogo no leste do Congo parece desmoronar com tomada de outra cidade pelos rebeldes

GOMA, República Democrática do Congo (Reuters) - Rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, assumiram o controle de uma cidade mineradora na província de Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo, disseram oito fontes nesta quarta-feira, em uma aparente violação do cessar-fogo unilateral que declararam nesta semana.

A captura de Nyabibwe, no Lago Kivu, aproxima os rebeldes da capital da província, Bukavu, cerca de 70 kms ao sul, uma cidade que os rebeldes disseram na semana passada que não tinham intenção de capturar. O M23 anunciou um cessar-fogo na última segunda-feira.

Oito pessoas, incluindo autoridades locais, um representante da sociedade civil, rebeldes e uma fonte de segurança internacional, confirmaram que Nyabibwe havia caído nas mãos dos rebeldes.

"Houve confrontos desde as 5h da manhã, e foi às 9h que a cidade caiu nas mãos dos rebeldes. Eles estão no centro da cidade no momento", disse o líder da sociedade civil, que, como as outras fontes, falou sob condição de anonimato.

Nyabibwe, onde as minas produzem ouro, coltan e outros metais, é um centro comercial a mais da metade do caminho entre Goma, capital da província de Kivu do Norte, tomada pelos rebeldes na semana passada, e Bukavu.

O ministro das Comunicações do Congo, Patrick Muyaya, disse à Reuters que os rebeldes violaram o cessar-fogo à noite e estavam enfrentando resistência das Forças Armadas congolesas em torno de Nyabibwe.

Corneille Nangaa, líder da coalizão rebelde Aliança do Rio Congo, que inclui o M23, confirmou que o grupo se deslocou para Nyabibwe. "Eles nos atacaram e nós nos defendemos", disse, à Reuters.

Esse avanço pode indicar que o M23 renovou a investida em direção a Bukavu, que o grupo havia iniciado depois de tomar Goma na semana passada.

Um tribunal militar do Congo emitiu um mandado de prisão internacional para Nangaa na terça-feira, acusando-o de crimes de guerra e traição.

(Reportagem de Sonia Rolley; Reportagem adicional de Olivia Le Poidevin em Genebra)