Canadá: Trudeau anuncia Cúpula Econômica com EUA para estimular negócios e investimentos

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta quarta-feira, 5, a Cúpula Econômica com os Estados Unidos, que acontecerá em Toronto, no dia 7 de fevereiro. Como publicado em nota, o evento é para estimular negócios e investimentos, além de ser uma oportunidade para construir uma "agenda de prosperidade de longo prazo" para o país.

"Estamos reunindo parceiros de empresas, sociedade civil e trabalho organizado para encontrar maneiras de galvanizar nossa economia, criar mais empregos e salários maiores, facilitar a construção e o comércio dentro de nossas fronteiras e diversificar os mercados de exportação", afirmou o premiê.