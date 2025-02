Câmara baixa das Filipinas aprova impeachment de vice-presidente Sara Duterte

Por Mikhail Flores e Karen Lema

MANILA (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento das Filipinas aprovou o impeachment da vice-presidente Sara Duterte, filha do ex-líder do país, preparando o terreno para um julgamento raro no Senado.

O impeachment decorreu de alegações de que Sara Duterte usou indevidamente fundos públicos enquanto vice-presidente e ministra da Educação, acumulou riqueza inexplicável e ameaçou a vida do presidente Ferdinand Marcos Jr., da primeira-dama e do presidente da câmara baixa. Ela negou repetidamente qualquer irregularidade.

Ela se torna a segunda autoridade eleita mais graduada das Filipinas a sofrer impeachment, depois do ex-presidente Joseph Estrada, em 2000.

A medida é um grande revés para a influente família Duterte, cuja popularidade cresceu rapidamente depois que Rodrigo Duterte foi levado ao poder em 2016 como um prefeito rebelde e combatente do crime, que, como presidente, mudou a política externa das Filipinas e lançou uma "guerra contra as drogas" que matou milhares de pessoas.

O impeachment ocorre em meio a uma amarga divisão entre ela e Marcos, que se manifestou em público após o colapso de uma poderosa aliança entre suas famílias, que lhes proporcionou uma vitória esmagadora nas eleições de 2022.

O irmão de Duterte, o parlamentar Paolo Duterte, foi rápido em relacionar a medida a motivação política.

"Marque minhas palavras: esse abuso imprudente de poder não terminará a favor deles", disse ele em um comunicado.

A denúncia de impeachment foi recebida pelo Senado logo após 215 dos 306 parlamentares da câmara baixo terem endossado em meio a aplausos e vivas.

A denúncia de 33 páginas foi apresentada sob a alegação de violação culposa da Constituição, suborno e corrupção, outros crimes graves e traição da confiança pública. Um representante de Sara Duterte não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os 23 senadores da câmara alta do Parlamento servirão como jurados no julgamento de impeachment que pode levar à remoção de Duterte de seu cargo e a uma proibição vitalícia de cargo público, o que acabaria com qualquer esperança futura de se tornar presidente.

Não estava claro quando o julgamento do Senado será realizado.